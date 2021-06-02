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الأربعاء، 02-06-2021 03:32 م

فيتامينات هامة للجسم ضد الالتهابات المزمنة

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الوكيل الاخباري - يصنف الالتهاب طبيا كحالة من الاستجابة الطبيعية التي يتخذها الجسم ضد العدوى والإصابة بأي مرض أو فيروس أو غيره، وعلى الرغم من أن الالتهابات قد تكون مؤلمة، إلا أنها تلعب دورا حيويا في عملية الشفاء والتعافي.

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وينشط الالتهاب جهاز المناعة ويحفزه لبدء عمليه محاربة الفيروسات وإصلاح الخلايا التالفة، لكن الالتهاب بحاجة إلى عناصر داعمة ومساعدة في بعض الأحيان يستطيع جهاز المناعة الانتصار على بعض الأمراض، وتجنب حدوث التهاب مزمن، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إصابة الأنسجة والمفاصل والأوعية الدموية.

 

وبحسب اختصاصية التغذية ميا سين: "الالتهاب الحاد هو طريقة محاربة الجسم للعدوى وليس حدثا يجب أن يشكل مصدر قلق". وتضيف: "لكن عندما يحدث التهاب مزمن، فإن الجهاز المناعي يحارب إلى أجل غير مسمى".

وبحسب المقال المنشور في موقع "yahoo"، يساعد تناول فيتامينات معينة يوميا بشكل فعال في تقليل الالتهابات الحادة والمزمنة، فضلاً عن تحسين الصحة العامة ومنح مناعة مستمرة عند الحرص على تواجدها الدائم، وهذه الفيتامينات بحسب خبراء الصحي هي:


- "أوميغا 3" زيت السمك.
- مركب "الكركمين".
- فيتامين "أ".

- فيتامين "سي".
- فيتامين "د".

- فيتامين "هـ".
- الزنجبيل.
- مركب "الكابسيسين".

- مركب "ريسفيراترول".
- مركب "البروبيوتيك".

 

سبوتنيك

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