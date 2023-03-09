الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 09-03-2023 11:22 ص

فيتامينات يمكن أن تساعد على الحماية من فقدان البصر!

5f20b63d-c7fc-4a1b-92ef-422a8b72017e


الوكيل الإخباري - عرّف الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) بأنه حالة شائعة تصيب غالبا الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر - ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بالكامل في الحالات القصوى. وعندما يتعلق الأمر ببصرنا وصحة اعيننا العامة، قد يكون من السهل تصديق أنه خارج عن سيطرتنا، بالإضافة إلى فحوصات العين المنتظمة.

تتحدث المستشارة السريرية بكلية أخصائيي البصريات، دينيس فون مكوبتوم على وجه التحديد عن كيفية تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) من خلال النظام الغذائي.

اضافة اعلان

 

وأوضحت مكوبتوم: "إن تناول الطعام الصحي ليس مفيدا لصحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير على عينيك. أولا، هناك مواد ضارة معينة تسمى المؤكسدات في الجسم يعتقد أنها متورطة في عملية الشيخوخة.

 

في العين، يمكن أن تتسبب المواد المؤكسدة في تدهور الخلايا بشكل أسرع مما قد يؤدي إلى حالة تسمى الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD). لحسن الحظ، هناك بعض المواد التي يمكن العثور عليها في الأطعمة التي تسمى مضادات الأكسدة والكاروتينات، مثل اللوتين والزياكسانثين. قد تساعد هذه في الحماية من المؤكسدات". وهناك ثلاثة فيتامينات يمكن أن تحمي من AMD بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وهي A وC وE.


وتابعت: "يمكن العثور على فيتامين A في منتجات الألبان والأسماك الزيتية وبعض الخضار مثل الجزر. ويوجد فيتامين C في الفواكه مثل الكيوي والمانجو.

 

ويمكن العثور على فيتامين E في بذور عباد الشمس والأفوكادو والطماطم المجففة. ويوجد اللوتين والزياكسانثين بشكل رئيسي في الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ ولكن أيضا في الذرة والقمح الصلب وصفار البيض".

 

الديار

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2021-06-21_01-31-14_745183

آلام العضلات تنذر بأمراض خطيرة

5957611-1536914932

بعد سنّ الثلاثين.. النساء عرضة لهذه الأمراض

50601-وصفات-طبيعية-لترطيب-الشفاه-الجافة

الشفاه الجافة أو المتشققة قد تشير إلى الإصابة بحالة صحية 'قاتلة'

bigstock-Pills-With-Magnesium-Mg-Elemen-124536353-765x383-1

هل تساعد مكملات المغنيسيوم على النوم؟

الامراض-وتغير-الطقس

الأمراض وتغيّر الطقس... ما العلاقة بينهما؟

2023_3_7_22_5_55_443

في شهر التوعية بسرطان القولون- أستاذة أورام تكشف نسبة عودته بعد الشفاء

أخبار متعلقة
2023_3_4_16_8_55_749

انسداد القناة الدمعية عند الأطفال.. أعراضه وطرق علاجه

2023_2_21_21_51_27_314

حسب نوع الدموع.. إليك فوائد البكاء للعين

1634425650_749_28674___

ضغط العين .. الأسباب والأعراض والعلاج

هل-يعود-الحول-الوحشي-بعد-العملية؟

هل يعود الحول بعد العملية الجراحية؟