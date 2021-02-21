الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 01:58 م

فيتامين اساسي للقضاء على نزلات البرد

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الوكيل الاخباري - في ظل العاصفة الثلجية المنتشرة في العديد من دول العالم، تزداد حالات الاصابة بنزلات البرد بكافة انواعها.

ولحماية الجسم من الرشح ينصح الاطباء الجميع بأخذ حبوب الزنك، التي تعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لمحاربة الالتهابات.

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كما يساعد الزنك في عمل حوالي 300 إنزيم وله مجموعة واسعة من التأثيرات الايجابية لتقوية جهاز المناعة. فهو لديه القدرة على منع تكاثر فيروسات الأنف وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى وتعزيز تأثيرات الإنترفيرون، وهي مجموعة من بروتينات الإشارة التي تسبب دفاعات مضادة للميكروبات.

 

 

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