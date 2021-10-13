فيتامين بي3 فوائده في محاربة الشيخوخة وإصلاح الجلد

الوكيل الإخباري - لقد أصبح الفيتامين بي3 B3 مكوناً رئيسياً في مستحضرات التجميل، تحت أسماء مختلفة فيتامين PP أو "نياسيناميد" Niacinamide ، ولكن خلفه دائماً ما يخفي نفس المغذيات الأساسية، التي يصنّعها جسم الإنسان بشكل طبيعي، والتي تشارك في أكثر من 200 تفاعل إنزيمي في الجسم.

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الفيتامين بي3 يقوي وظيفة الحاجز ويعزز الترطيب

على سطح الجلد، يحفز النياسيناميد إنتاج الدهون، التي تشكل الغراء بين خلايا الطبقة القرنية، مما يحدُّ من فقدان الماء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز تجدد الخلايا، وبالتالي يسمح بتقشير طبيعي جيد وصحي. وبالتالي، تصبح البشرة أقوى، محمية من الجفاف واختراق المهيجات. تمَّ إثبات تأثير إعادة الهيكلة هذا من خلال الدراسات من تركيز 2% في العلاج. هذا هو السبب في أنه موصى به بشدة ويستخدم في العناية بالبشرة الجافة والأتوبية (التهاب الجلد التحسسي).

الفيتامين بي3 يشدُّ المسام وينعّم البشرة

تشرح الخبيرة صوفي ستروبل: "في الولايات المتحدة، يتم استخدامه لتأثيره على تضييق المسام". نظراً إلى أنه ينظّم تجدد الخلايا. يبدو أنه يعمل بشكل خاص على تضييق المسام، سواء كان تضخمها بسبب زيادة الدهون أو بسبب الجاذبية والعمر. تأثير أكثر حدّة من تأثير أحماض الفاكهة أو الريتينول.

الفيتامين بي3 مضادّ للشيخوخة

مثل معظم الفيتامينات، يعتبر فيتامين بي 3 مضاداً للأكسدة، ولكنه أيضاً مضاد للالتهابات، وبالتالي فهو مضاد للشيخوخة. من جرعة 4-5%، يعزز تأثير مضادات الأكسدة للبشرة، من خلال مقاومة أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الآثار الضارّة للضوء الأزرق، ويشارك في الشفاء الجيد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يشارك في آليات إنتاج الطاقة من قبل الخلية، وبالتالي في إصلاح الخلية. كما ويحفز الكولاجين ويحميه من العوامل المدمرة، مما يسمح بتقليل التجاعيد وشدّ الجلد.

قلل من جميع أنواع فرط التصبغ

توضح الخبيرة صوفي: "في كوريا، يرجع السبب الرئيسي في استخدام فيتامين بي3 إلى مقاومة البقع وتوحيد لون البشرة". في الواقع، يحتوي هذا الفيتامين على خصائص مضادّة للتصبغ عن طريق تثبيط نقل الميلانين، ولكن أيضاً بتأثيراته المضادة للالتهابات. ومع ذلك، فإنّ المكون الالتهابي مهم في كل من حب الشباب، وفي تكوين البقع وعلامات حب الشباب.

كيفية استخدام فيتامين بي3

يعتبر فيتامين B3 أو PP متنوع الاستخدامات وهو نشط للغاية. هذا ما يفسر وجوده في عدد من مستحضرات التجميل، لجميع أنواع المؤشرات، كعنصر نشط رئيسي، أو لدعم المكونات النشطة القوية الأخرى.

مصادر الفيتامين بي3 الطبيعية

- صدر الدجاج.

- التونا.

- الحبش.

- سمك السلمون.

- سمك الأنشوجة.

- اللحم الأحمر.

- الفستق السوداني.

- الأفوكادو.

- الأرز الأسمر.

- دقيق القمح الكامل.

- الفطر.

- البازلاء الخضراء.

- البطاطا.

- الأطعمة المدعّمة.

المصدر - سيدتي