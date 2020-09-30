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الأربعاء، 30-09-2020 12:56 م

فيتامين هام في الجسم يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

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الوكيل الاخباري - تحدثت أخصائية الغدد الصماء، وأخصائية التغذية، فاطمة دزغويفا، عن عواقب نقص فيتامين د ، وشددت على أن هذه المادة ضرورية في أي عمر وتفيد جسم الإنسان كله.

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وقالت دزغويفا في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" نقصه يستلزم زيادة خطر الإصابة بالسرطان (البروستاتا والثدي والأمعاء وكذلك سرطان الدم وأنواع أخرى من الأورام) ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان مرة أخرى".


وأضافت أنه يكاد يكون من المستحيل تشخيص نقص الفيتامين بالأعراض الخارجية في هذه الحالة، لأن علاماته غير محددة ويمكن أن تشير إلى العديد من المشاكل الأخرى.

 

لذلك وللتعرف على نقص فيتامين (د) أوصت الأخصائية بإجراء فحص دم لتحديد مستوى 25 (OH D3).

 

سبوتنيك

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