فيديو توضيحي لكيفية إستخدام جهاز مولد الاكسجين

الوكيل الاخباري - تقدم شركة انفاس للخدمات الطبية فيديو توضيحي لكيفية استخدام جهاز مولد الاكسجين:
ومن الجدير بالذكر ان شركة انفاس تقدم العديد من الخدمات الطبية كما يلي :
-أجهزة مولدات الأكسجين
(أجهزة مساعدة لبعض حالات مرضى كورونا وما بعد المرض)
-اجهزة إشباع الأكسجين
-أجهزة قياس العلامات الحيوية
-أجهزة الرعاية المنزلية لعلاج إنقطاع التنفس وضمان بقاء مجرى التنفس مفتوحا, وهي أجهزة طبية سهلة الإستخدام توفر الراحة للمريض داخل منزله دون الحاجة للذهاب للمستشفى ودون الحاجة لإسطوانات الأكسجين
-العمل على تجهيز غرف الرعاية داخل المنازل بأحدث الأجهزة تحت إشراف كوادر طبية متمرسة ومميزة.
للطلب والإستفسار يرجى الإتصال على 064638222 - 0770505080
او الإتصال على الرقم المجاني: 080022022
موقع الشركة - الأردن / عمان / الدوار الثالث / شارع الملكة مصباح
مجمع جراند / مبنى رقم 14
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www.anfasmedical.com
www.anfasgroup.com