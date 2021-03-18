فيديو توضيحي لكيفية إستخدام جهاز مولد الاكسجين

الوكيل الاخباري - تقدم شركة انفاس للخدمات الطبية فيديو توضيحي لكيفية استخدام جهاز مولد الاكسجين:

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ومن الجدير بالذكر ان شركة انفاس تقدم العديد من الخدمات الطبية كما يلي :

-أجهزة مولدات الأكسجين

(أجهزة مساعدة لبعض حالات مرضى كورونا وما بعد المرض)

-اجهزة إشباع الأكسجين

-أجهزة قياس العلامات الحيوية

-أجهزة الرعاية المنزلية لعلاج إنقطاع التنفس وضمان بقاء مجرى التنفس مفتوحا, وهي أجهزة طبية سهلة الإستخدام توفر الراحة للمريض داخل منزله دون الحاجة للذهاب للمستشفى ودون الحاجة لإسطوانات الأكسجين

-العمل على تجهيز غرف الرعاية داخل المنازل بأحدث الأجهزة تحت إشراف كوادر طبية متمرسة ومميزة.

للطلب والإستفسار يرجى الإتصال على 064638222 - 0770505080

او الإتصال على الرقم المجاني: 080022022



موقع الشركة - الأردن / عمان / الدوار الثالث / شارع الملكة مصباح

مجمع جراند / مبنى رقم 14



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www.anfasmedical.com

www.anfasgroup.com





