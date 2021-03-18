الخميس 18-03-2021
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تعميم للسماح للمطاعم بخدمة التوصيل الخميس

الخميس، 18-03-2021 01:04 م

فيديو توضيحي لكيفية إستخدام جهاز مولد الاكسجين

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الوكيل الاخباري - تقدم شركة انفاس للخدمات الطبية فيديو توضيحي لكيفية استخدام جهاز مولد الاكسجين:

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ومن الجدير بالذكر ان شركة انفاس تقدم العديد من الخدمات الطبية كما يلي : 

 

-أجهزة مولدات الأكسجين 
(أجهزة مساعدة لبعض حالات مرضى كورونا وما بعد المرض)
-اجهزة إشباع الأكسجين
-أجهزة قياس العلامات الحيوية
-أجهزة الرعاية المنزلية لعلاج إنقطاع التنفس وضمان بقاء مجرى التنفس مفتوحا, وهي أجهزة طبية سهلة الإستخدام توفر الراحة للمريض داخل منزله دون الحاجة للذهاب للمستشفى ودون الحاجة لإسطوانات الأكسجين
-العمل على تجهيز غرف الرعاية داخل المنازل بأحدث الأجهزة تحت إشراف كوادر طبية متمرسة ومميزة.

 

للطلب والإستفسار يرجى الإتصال على 064638222 - 0770505080
او الإتصال على الرقم المجاني: 080022022


موقع الشركة - الأردن / عمان / الدوار الثالث / شارع الملكة مصباح
مجمع جراند / مبنى رقم 14


للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني
www.anfasmedical.com
www.anfasgroup.com


 




 

 


 

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