الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 27-05-2021 12:45 م

فيديو.. طبيب يوضح علاقة لقاح " فايزر" بانجذاب المغناطيس لأجسام المطعمين

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الوكيل الاخباري - نفى أخصائي طب الأسرة الدكتور عادل سجواني، صحة وجود أية علاقة بين انجذاب المغناطيس لجسم الإنسان، ولقاح " فايزر- بيونتيك"، مؤكداً عدم احتواء مادة اللقاح على مادة الحديد نهائياً.

يأتي ذلك رداً على كثير من الشائعات التي انتشرت أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بانجذاب المغناطيس لأماكن أخذ اللقاح، مفسرين ذلك باحتوائه على مادة الحديد، ما يعزز مزاعم وجود رقائق إلكترونية، تستخدم في التحكم في الإنسان، ووصف الدكتور سجواني هذه الشائعات بالخرافات، التي لا أصل لها على الإطلاق.

وأوضح الدكتور سجواني لـ" الإمارات اليوم" أن التصاق المعادن بجسم الإنسان، يحدث عامة بسب سوائل العرق والرطوبة، وليس اللقاح، الذي لا يحتوي على أي معادن، مشيراً إلى أن لقاح "فايرز" عبارة عن 0.3  ملي، حيث يحصل الجسم على كميات حديد من الطعام والفواكة بكميات وفيرة دون أن يسبب التصاق الحديد بالجسم.

وطالب بضرورة عدم الانقياد وراء هذه الشائعات وتصديقها، وإعادة نشرها، كونها ما هي إلا خرافات يرددها مجموعة من الجهلة.

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