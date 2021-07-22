الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الكرك تواصل حملات الرقابة والنظافة خلال أيام العيد

البيئة تواصل حملتها الرقابية و التفتيشية على أماكن بيع وذبح الأضاحي

سلطة العقبة : انحسار الكتلة الحارة رفع الحركة السياحية

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية الحكومية في المفرق - صور

الدفاع المدني يحذر من السباحة العشوائية

مستوطنون يحرقون معدات منشار حجر في نابلس

الاحتلال يعتقل فتيين من جنين

أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس

لجنة الأوبئة : نتوقع زيادة نسبة إصابات كورونا خلال الأيام القادمة

وفيات الخميس 22-7-2021

الخميس، 22-07-2021 10:01 ص

فيديو لوجبات سريعة مخزنة منذ عامين يصدم المشاهدين في بريطانيا

وجبااات


الوكيل الإخباري - شاركت إيليف كانديمير، إحدى مستخدمات "تيك توك" في المملكة المتحدة، مقطع فيديو يظهر مخزن والدتها، الخبيرة في التغذية، مليئًا بالوجبات السريعة.

اضافة اعلان


تحتوي العديد من صناديق التخزين البلاستيكية على البرغر والبطاطا المقلية وشرائح البيتزا والدجاج المقلي بالبقسماط والكعك والمربى وما إلى ذلك.


وقالت: "هذه خزانة مطبخ أمي. إنها مليئة بالمنتجات التي لا تفسد أبدًا. أمي خبيرة تغذية تساعد الناس على محاربة السمنة. كل ما يتم تخزينه في هذه الخزانة هو أطعمة فائقة المعالجة يستهلكها العديد من البريطانيين بشكل منتظم".


بدأت والدة الفتاة في ملء المخزن بالوجبات السريعة في عام 2019. لذلك كانت معظم المنتجات موجودة فيه لمدة عامين تقريبًا. ظاهريًا، لم تتغير على الإطلاق: لا تظهر عليها أي علامات تلف، على الرغم من حقيقة أنها مخزنة في درجة حرارة الغرفة.
لم يجد الباحثون الذين يدرسون قابلية تحلل الأطعمة المصنعة تفسيرًا واضحًا لعدم فساد أنواع معينة من الوجبات السريعة لسنوات، مما يثبط نمو العفن والبكتيريا. لكنهم يعتقدون أن السبب الأكثر ترجيحًا لطول عمر البرغر والناغتس هو قلة الرطوبة في هذه الأطعمة.


خبيرة التغذية واثقة من عدم وجود طعام محظور تمامًا، ويمكن للناس تناول الوجبات السريعة باعتدال. لكن النظام الغذائي للشخص لا ينبغي أن يكون 80٪ أطعمة فائقة المعالجة. تنصح المرأة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باختيار الطعام الذي يأكلونه كل يوم بعناية من أجل أن يعيشوا نمط حياة أكثر صحة وسعادة.


جمع فيديو إيليف أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وآلاف التعليقات. صُدم العديد من المستخدمين من العمر الافتراضي للوجبات السريعة.


واو، بعض المنتجات لم تتغير على الإطلاق! كما لو طهيت للتو. هذا مرعب.
أعلم أن الوجبات السريعة لا تفسد فقط في البيئات الجافة جدًا، لكن هذا الفيديو مخيف بعض الشيء على أي حال.

 


 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

إقرأ ايضا
قهوة

الإفراط في تناول الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالكسور

اصابع

علامة غريبة على الأصبع تدل على سرطان الرئة

البطن

5 أطعمة تساعد في علاج ألم البطن

ك

تعرف على أعراض ارتفاع الكوليسترول وكيفية الوقاية منها

8445085221623830620

10 فوائد غير متوقعة للبطيخ الأصفر

2021_1_1_17_34_59_174

أطعمة شائعة تؤخر الشيخوخة بحسب العلماء