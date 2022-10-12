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الأربعاء، 12-10-2022 01:51 م

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 3 أشياء تعرضك لخطر الإصابة احذرها !

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الوكيل الإخباري-التهاب المفاصل هو تورم أو التهاب يصيب المفاصل مما يسبب الألم والتصلب، وهناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل وأكثرها شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي يتفاقم المرض مع تقدم العمر، فى اليوم العالمي لالتهاب المفاصل والذى يوافق 12 أكتوبر من كل عام نتعرف على عادات نمط الحياة التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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ما هي عادات نمط الحياة التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل؟
  
-عادات الأكل السيئة: هناك حاجة إلى اتباع نظام غذائي جيد ومناسب لمنع التعرض لأي شكل من أشكال المرض، وبالمثل فإن اتباع عادات غذائية سيئة يمكن أن يؤدي إلى تحفيز العديد من الأمراض.
 
-قلة النوم: ربطت العديد من الدراسات والأبحاث قلة النوم بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
 
-التدخين: يؤدي التدخين إلى عدد من المشاكل في جسم الإنسان، وينطبق الشيء نفسه على التهاب المفاصل. التدخين بانتظام يجعل الجسم ضعيفًا وعرضة للإصابة بنوع من التهاب المفاصل.
 
ما هي عوامل الخطر الأخرى؟
-زيادة الوزن والسمنة: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مفاصل الركبة من الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن. يمكن أن يمنع الحفاظ على وزن صحي هشاشة العظام.
 
-آلام المفاصل وإصابات المفاصل السابقة: قد يؤدي الانحناء لفترة أطول من الوقت أو الإجهاد المتكرر إلى تلف المفصل مما قد يؤدي إلى تطور نوع من التهاب المفاصل.


أشهر أنواع التهاب المفاصل
 
هشاشة العظام
هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا. وهي تبدأ بتدهور الغضروف، الأنسجة المبطنة للمفاصل المرنة. يضيق الفراغ بين العظام تدريجياً ويتغير شكل أسطح العظام بمرور الوقت ، يؤدي هذا إلى تلف المفاصل وألمها.
 
تتطور أعراض هشاشة العظام على مدى عدة سنوات، إلا أن المؤشر الأولي هو آلام المفاصل خاصة بعد النشاط البدني الشاق.
 
علامة أخرى هي أن المفاصل قد تتيبس في الصباح وترخي مع تقدم اليوم.
 
التهاب المفاصل الروماتويدي
 
التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهابي مزمن حيث يؤثر جهاز المناعة على أنسجة المفاصل ، وفي مراحل أكثر تقدمًا ، على أعضاء الجسم الداخلية. تتميز العلامات المبكرة للمرض بدفء تورم المفاصل وتيبس بطانة المفاصل

 

 

اليوم السابع

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