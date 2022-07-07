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الخميس، 07-07-2022 04:03 م

في اليوم العالمي للشوكولاتة.. تناولي الداكن منها فهو كنز للصحة

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الوكيل الإخباري - يحتفل العالم اليوم في السابع من شهر يوليو، باليوم العالمي للشوكولاتة؛ هذا العنصر الغذائي المحبب لدى الجميع. ولكن لكي تحصلي على فوائدها الحقيقية، عليك تناول الشوكولاتة السوداء أي الداكنة، وباعتدال كونها غنية بالسعرات الحرارية.

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إليكِ أبرز فوائد الشوكولاتة في اليوم العالمي للشوكولاتة:

 

فوائد الشوكولاتة على القلب والأوعية الدموية ونظام الدم
تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين عمل الشرايين والدورة الدموية. تحدُّ مركّبات الفلافونويد من ظهور الكوليسترول السيئ (LDL)، وتوسع الأوعية الدموية وتحسّن التخثر، وبالتالي تحدُّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، يجب أن تُستهلك الشوكولاتة باعتدال لأنها غنية بالطاقة، أي بمعدل 500 كيلو كالوري لكل 100 جرام، أو 1/4 احتياجاتنا اليومية. من ناحية أخرى، فإن تناول مربعين فقط من الشوكولاتة الداكنة في اليوم من شأنه أن يخفِّض ضغط الدم وبالتالي يمنع مشاكل القلب.

 

فوائد الشوكولاتة على الصحة النفسية
الكاكاو مصدر ممتاز للمغنيسيوم. يساعد في محاربة التعب والتوتر والقلق. يحتوي أيضاً على التربتوفان ( نوع من الأحماض الأمينية) التي تحول وتنقل السيروتونين إلى الجسم. السيروتونين هو ناقل عصبي يلعب دوراً أساسياً في الحالة المزاجية لأنه يساعد على الشعور بالهدوء والرفاهية، مما يؤدي غالباً إلى التفكير في أن الشوكولاتة مضادّ للاكتئاب. الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنّ تذوق الشوكولاتة يجلب الراحة والرضا صحيحة، كونها ستعزز أيضاً إفراز الإندورفين، هرمون السعادة.

 

فوائد الشوكولاتة الصحية المختلفة

بفضل غنى الكاكاو بالألياف، سيحدُّ من الإمساك عن طريق تحفيز العبور المعوي. وبالتالي، كلما زاد محتوى الشوكولاتة من الكاكاو، زادت الألياف التي يحتوي عليها. تحتوي 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة مع 70% من الكاكاو، على سبيل المثال، على حوالي 15 جراماً من الألياف، وهو أكثر من بعض الخضراوات، مثل الكوسة أو الخيار. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة أيضاً على مادة البوليفينول التي تساعد على تقوية الغشاء المخاطي للأمعاء، وهو أحد أسوار جهاز المناعة لدى الإنسان.

تعتبر الشوكولاتة من أغنى الأطعمة في مركّبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الموجودة في مسحوق الكاكاو بحوالي 10%. تلعب هذه "الأدوية" دوراً مهماً في الوقاية من أمراض معينة، مثل السرطان، وتساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة للخلايا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن قدرة مضادات الأكسدة في الكاكاو ستكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من قدرة الشاي الأخضر.

 

سيدتي 

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