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الخميس، 20-10-2022 02:01 م

في اليوم العالمي لهشاشة العظام .. 5 عادات يومية تزيد من احتمالية الاصابة

هشاشة-العظام


الوكيل الإخباري-يحتفل العالم باليوم العالمي لهشاشة العظام World Osteoporosis Day في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، والهدف منه رفع الوعي عن خطر الإصابة بـ هشاشة العظام والذي يسمى "المرض الصامت الكامن" ، وأيضاً رفع الوعي عن أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام، والوقاية من الكسور.

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هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التي تصيب مجموعة من الناس، ويصيب النساء أكثر من الرجال، هشاشة العظام هو مرض روماتيزمي،يحصل بسبب انخفاض في كثافة العظام، ولا يمكن تشخيص مرض هشاشة العظام الا في حال تعرض الشخص للكسر.


أسباب هشاشة العظام 
نقص فيتامين د.
نقص الكالسيوم.
التاريخ العائلي.
التدخين.
الفشل الكلوي
الحمل
المبالغة في شرب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
الشلل الدماغي.
نقص هرمون الغدد التناسلية.
قلة النشاط البدني.
انقطاع الطمث خاصة قبل عمر الـ 45 سنة.
تناول بعض الأدوية بجرعات عالية جدًا مثل الكورتيزون أو أدوية الصرع أو أدوية تجلط الدم.
مشاكل في الهرمونات والغدد مثل هرمون الإستروجين، والغدد الدرقية، متلازمة كوشينغ.


أعراض هشاشة العظام المبكرة
تكسر في الأظافر 
ضعف في قبضة اليد
مشاكل في اللثة 
أعراض هشاشة العظام
من أعراض هشاشة العظام كسر في العظام بسرعة وسهولة.
قصر في القامة وانحناءها مع الوقت.
ألم في الظهر بسبب تفكك في الفقرات.
ألم في الرقبة مما قد يؤثر على التنفس.
انتفاخ في منطقة البطن.


مضاعفات هشاشة العظام
انحناء في القامة وذلك نتيجة قلة وفقدان بعض من السنتيمترات من الطول.
كسر في العمود الفقري من دون التعرض لسقوط أو ضرب.
كسور في العظم خاصة العمود الفقري أو منطقة الورك.
طرق الوقاية من مرض هشاشة العظام
يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والكالسيوم، وأيضاً فيتامين د وذلك لبناء العضلات.
لبناء عظام متينة وقوية لمنع هشاشة العظام يجب التعرض إلى أشعة الشمس في الأوقات المناسبة، وتعتبر وقت الشروق والغروب افضل الأوقات.
الالتزام بممارسة التمارين الرياضية وذلك لتقوية وتعزيز كثافة العظام.
التقليل من شرب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
أعشاب لعلاج هشاشة العظام
عشبة الغافثية المثقوبة
شاي كاميليا سينينسيس
عشبة البرسيم الاحمر
زيت زهرة الربيع المسائية
عشبة البرسيم الحجازي
فول الصويا


عادات يومية تزيد من احتمال إصابتك بمرض هشاشة عظام
الجلوس فترات طويلة
الإفراط في تناول الأملاح والأطعمة الحارة
تناول المشروبات الغازية والطاقة
استهلاك كبير في الكافيين
الكسل وعدم الحركة


الفواكه التي تعالج هشاشة العظام
البرتقال
الكيوي
الجوز
اللوز
الليمون

 

البوابة

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