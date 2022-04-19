في رمضان.. لا تشرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة لهذه الأسباب !

الوكيل الإخباري-قد يكون شرب كأس من الماء المثلّج بعد يوم طويل من الصيام في رمضان أمرًا مغريًا، ولكن يُفضّل عدم القيام بذلك مباشرة.



ويعتقد بعض الأشخاص أن شرب الماء المثلّج في بداية وجبة الإفطار يساعد في التغلب على العطش، وتبريد الجسم، وارتواءه.



ولكن أشارت تغريدة من الحساب الرسمي لوزارة الصحة العمانية عبر موقع "تويتر" إلى أن شرب الماء المثلج مباشرةً عند الإفطار يعمل على التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى إصابة الجسم بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المغص، أو حدوث تقلصات، أو صعوبة الهضم، والسمنة، إضافةً إلى الحموضة المتكررة بعد الإفطار.



ولذلك، يُنصح بشرب الماء الفاتر الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم يمكن شرب الماء معتدل البرودة لإرواء العطش.

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