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الثلاثاء، 25-05-2021 01:01 م

في زمن كورونا.. أطعمة ضرورية لإستعادة الطاقة

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الوكيل الاخباري - في ظل استمرار الإصابة بفيروس كورونا وتحمل تأثيراته بعد الشفاء منه، من الضروري على كل مصاب تناول بعض الأطعمة التي تساعد على التغلب على ضعف الجسم، واستعادة طاقته.

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ونصح موقع "فان بيدج" الإيطالي متابعيه بضرورة تناول بعض الأطعمة السهلة والموجودة في كل منزل للحصول على الطاقة وفي مقدمتها الأرز، وخاصة البني منه لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن أكثر من الأرز الأبيض. ولكن بشكل عام يساعد الأرز الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة.


وكذلك يمكن لوجبة خفيفة من زبدة الفول السوداني أن تمنح الجسم طاقة عالية، لأنه يحتوي على مستوى عالٍ من الدهون والبروتينات الجيدة وفيها نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي كمية قليلة من الزبدة تريح الجسم وتمنحه الطاقة.

وفي حالة الشعور بالتعب والإرهاق، قد يكون الزبادي هو الحلّ الأمثل للجسم، وذلك لغناه بالبروتين. ويمكن إضافة قطع الفاكهة أو المكسرات أو الشوفان للشعور بالمزيد من الطاقة.


وأيضاً يصنف اللوز من أفضل الأطعمة الخفيفة، لاحتوائه على كميات عالية من المغنيسيوم وفيتامين ب، وهي عناصر تساعد الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.

 

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