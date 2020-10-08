الخميس 08-10-2020
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الخميس، 08-10-2020 09:39 ص

في موسم الإنفلونزا والسعال.. علاج منزلي لتقوية المناعة

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن تقلبات الفصول تترافق غالباً مع انتشار الفيروسات وابرزها واكثر انتشاراً وتأثيراً في العالم هو فيروس الإنفلونزا. ومن أجل الوقاية منه يتم عادة الاعتماد على الوصفات الطبية وعلى تناول المغذيات والمتممات والأدوية التي تحارب الأعراض المزعجة وتعمل على تقوية المناعة.

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وفي هذا السياق من المفيد أيضاً اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية ومنها وصفة ضمادة البصل التي تساعد على محاربة السعال بفعالية. فمن المعلوم أن البصل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا كما يمكن الاعتماد عليه من أجل الحد من الاحتقان.


ولتحضير الضمادة يجب تقشير وفرم 3 حبات من البصل ووضع الشرحات على ضمادة طبية ثم تطبيقها على منطقة الصدر أو العنق لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

 

ومن الأفضل أن يتم فعل هذا في المساء قبل النوم. ويشار إلى أن هذه الطريقة تعتبر مفيدة جداً للأطفال. لكن الأفضل أن يتم قبل استخدامها الاتصال بالطبيب الاختصاصي.

 

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