قائمة بأفضل الأطعمة التي تحمي من البرد القارس

الوكيل الإخباري - مع اشتداد العواصف الثلجيّة المترافقة مع موجات البرد والصقيع، لا بدّ من إضافة بعض الأطعمة التي تساعدكم على تدفئة جسمكم.





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وفي ما يلي أبرز تلك الأكلات:



1- شوربة العدس

من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، وتتكون من مقادير بسيطة فهي عبارة عن العدس الأصفر والطماطم والبصل وأحياناً خبز ناشف.



2- البطاطا الحلوة

تعد من أكلات الشتاء التي تمنح الدفء والتغذية الجيدة، ويمكن أن تقدم مشوية في الفرن أو مهروسة مع لبن وسكر.

3- حساء الدجاج بالخضراوات

جميع أنواع الحساء في فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم ومقاومة الإحساس بالجوع، وتمنح الجسم جميع العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات.



4- الكشك

من الأكلات الشهيرة في المطبخ العربي التي تعطي حرارة للجسم وإحساساً بالشبع لفترة طويلة، ويصنع من القمح واللبن الحامض.

5- الأسماك

ينصح بتناول الأسماك في الشتاء لأنها من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين «د»، الذي يقل في الشتاء بسبب عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس.



6- الخبيزة

من الأكلات الشعبية الشهيرة في المطبخ العربي وبشكل خاص في مصر، ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال.



7- حمص الشام

من الأكلات التي تساعد على الشعور بالدفء، ويكون عبارة عن حمص الشام مطبوخاً مع تتبيلة من الشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

8- السحلب

يعد السحلب من المشروبات الأساسية في فصل الشتاء التي تجعلنا نشعر بالدفء، كما أنه منشطٌ قويٌ للجسم والدورة الدموية، يقدم ساخنًا بقوام كثيف مع المكسرات.



9- الفواكه الحمضية

يعتبر البرتقال واليوسفي أكثر مصادر فيتامين C من الغذاء، التي تعمل على مقاومة الإنفلونزا والبرد في فصل الشتاء، كما يمنحان الجسم ما يعوضه عن السوائل التي يفقدها نتيجة عدم تناول المياه في البرد.

صوت بيروت انترناشونال