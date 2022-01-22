السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 03:17 م

قائمة بأفضل الأطعمة التي تحمي من البرد القارس

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الوكيل الإخباري - مع اشتداد العواصف الثلجيّة المترافقة مع موجات البرد والصقيع، لا بدّ من إضافة بعض الأطعمة التي تساعدكم على تدفئة جسمكم.

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وفي ما يلي أبرز تلك الأكلات:

1- شوربة العدس
من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، وتتكون من مقادير بسيطة فهي عبارة عن العدس الأصفر والطماطم والبصل وأحياناً خبز ناشف.


2- البطاطا الحلوة
تعد من أكلات الشتاء التي تمنح الدفء والتغذية الجيدة، ويمكن أن تقدم مشوية في الفرن أو مهروسة مع لبن وسكر.

 

3- حساء الدجاج بالخضراوات
جميع أنواع الحساء في فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم ومقاومة الإحساس بالجوع، وتمنح الجسم جميع العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات.


4- الكشك
من الأكلات الشهيرة في المطبخ العربي التي تعطي حرارة للجسم وإحساساً بالشبع لفترة طويلة، ويصنع من القمح واللبن الحامض.

 

5- الأسماك
ينصح بتناول الأسماك في الشتاء لأنها من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين «د»، الذي يقل في الشتاء بسبب عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس.


6- الخبيزة
من الأكلات الشعبية الشهيرة في المطبخ العربي وبشكل خاص في مصر، ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال.


7- حمص الشام
من الأكلات التي تساعد على الشعور بالدفء، ويكون عبارة عن حمص الشام مطبوخاً مع تتبيلة من الشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

 

8- السحلب
يعد السحلب من المشروبات الأساسية في فصل الشتاء التي تجعلنا نشعر بالدفء، كما أنه منشطٌ قويٌ للجسم والدورة الدموية، يقدم ساخنًا بقوام كثيف مع المكسرات.


9- الفواكه الحمضية
يعتبر البرتقال واليوسفي أكثر مصادر فيتامين C من الغذاء، التي تعمل على مقاومة الإنفلونزا والبرد في فصل الشتاء، كما يمنحان الجسم ما يعوضه عن السوائل التي يفقدها نتيجة عدم تناول المياه في البرد.

 

صوت بيروت انترناشونال

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