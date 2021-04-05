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الإثنين، 05-04-2021 08:52 م

قبل رمضان.. فوائد مذهلة لأشهر عصائر شهر الصيام

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الوكيل الاخباري - أيام ويأتي شهر رمضان، لتأتي معه تقاليد وعادات تتوارثها الأجيال، وكل بلد حسب ما ورث، إلا أن العصائر تبقى هي العامل المشترك في أغلب البلدان.

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حيث ان عصير قمر الدين من أشهر العصائر على موائد رمضان، وهو المشروب الذي يتم إعداده من المشمش، ويحلى بالعسل أو السكر، ويتم استخدامه في إعداد الحلويات.

 

ولقمر الدين الكثير من الفوائد، ونقل موقع "المواطن" السعودي، عن استشارية التغذية رباب أحمد قولها إن "قمر الدين من أشهر المنتجات الغذائية التي تشتهر في الشهر الفضيل ليس كمشروب فقط بل حلى كالمهلبية، ولكن شهرته انتشرت أكثر في العصير".

ولفتت إلى أنه "يحتوي على العديد من العناصر الغذائية منها البوتاسيوم وفيتامين أ، مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية".

وأشارت كذلك إلى أنه "يعتبر مصدرًا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للوقاية من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي".

وقالت الاستشارية إن تناول قمر الدين في رمضان يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم بعد الصيام.

وأضافت أنه إلى "جانب ذلك فقمر الدين يحتوي على الكالسيوم والحديد والذي يساعد على تقوية العظام والأسنان، كما يقي من هشاشة العظام، والإصابة بمرض الأنيميا (فقر الدم)".

وأكدت أن "تناوله في رمضان تحديدًا يساعد على عدم التعرض للإمساك وتعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات".

 

سبوتنيك

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