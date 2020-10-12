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الإثنين، 12-10-2020 12:51 م

قد تسبب التسمم.. تحذير من المكملات الغذائية

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الوكيل الاخباري - حذرت طبيبة مختصة في الأمراض الجرثومية، من تناول المكملات الغذائية بشكل عشوائي على اعتبار أنها تسهم في مكافحة فيروس كورونا.

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وصرحت الطبيبة بأن كل الأدوية بما فيها المكملات الغذائية يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان إن لم يتم تناولها بالطريقة والكمية الصحيحة التي يحددها الطبيب حسب الحالة الصحية لكل إنسان وحسب سنه ووزنه وطوله.

 

وحذرت من أن المكملات الغذائية يقع خلطها بمواد طبية أخرى من الممكن أن تثير حساسية لدى بعض الناس، كما أن تناول بعض الفيتامينات دون التأكد من أن الجسم يشكو نقصا منها قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بالتسمم.

ولفتت إلى أن تناول جرعات تفوق حاجة الإنسان الحقيقية يشكل خطرا، مؤكدة "أن الإفراط في تناول الفيتامين "د" مثلا يؤدي إلى تعكرات خطيرة جدا تصيب الكلى".


وبينت الدكتورة أن مضادات الالتهاب و"الكورتكويد" من بين الأدوية التي تزيد من تعكر حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى تناولها.


يذكر أنه يقع على شبكات التواصل الاجتماعي تداول قائمة من الأدوية والمكملات الغذائية مثل الفيتامين "سي" و"د" والزنك على شبكات التواصل الاجتماعي، ينصح بتناول كميات منها من قبل الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الاصابة بفيروس "كورونا" بدعوى أنها تخفف من حدة هذه الأعراض.

 

سبوتنيك

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