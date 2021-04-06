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الثلاثاء، 06-04-2021 03:21 م

'قد يعرضك للوفاة'.. فكر مرتين قبل تناول هذا الفيتامين

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الوكيل الاخباري - الفيتامينات مهمة جدا للجسم من أجل القيام بوظائفه الحيوية، ويمكن الحصول عليها عن طريق الوجبات الغذائية المتوازنة، أو المكملات الغذائية.

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نقص الفيتامينات في الجسم قد يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ولكن في بعض الأحيان يكون الإفراط في تناولها يسبب مضاعفات قد تقودك للوفاة.

 

أحد أبرز الفيتامينات التي يجب الحذر في التعامل معها هو فيتامين "E"، ورغم ذلك فهو فيتامين قوي ومضاد للأكسدة يعتبر ضروري لصحتك العامة، لكن بنسب معينة.


يعمل فيتامين "E" على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحسين الجهاز المناعي، حيث يحتاج متوسط البالغين "15 ملغ" من فيتامين "E" في اليوم الواحد، ويمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المكسرات والبذور والقمح، والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.


فتناول الكثير من فيتامين "E" قد يؤدي إلى مضاعفات صحية ضارة كبيرة على الصحة العامة، لذلك ينصح بالحصول عليه عن طريق خلال نظام غذائي متوازن وليس المكملات الغذائية.


تحتوي مكملات فيتامين "E" على جرعات عالية من فيتامين "E" يمكن أن تكون ضارة لصحتك.


متى يكون فيتامين "E" ضارا؟
فيتامين "E" قابل للذوبان في الدهون، لذلك يكون ضارا عندما يتراكم الكثير منه في جسمك، وهو ما قد يسبب دمارا لصحتك فيما يطلق عليه "سمية فيتامين E".


حتى نتجنب الوصول إلى "سمية فيتامين E" فأعلى مقدار يمكن استهلاكه من مكملات فيتامين "E" هو "1000 ملغ" يوميا، أكثر من ذلك من الممكن أن يسبب ترقق الأوعية الدم أو حتى نزيفا مميتا، كما يمكن أن تؤدي "سمية فيتامين E" أيضا إلى إعاقة تخثر الدم وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية، وفقا لموقع "Health Digest".

 

كيف نتخلص من "سمية فيتامين E"؟
لعلاج "سمية فيتامين E" يجب التوقف فورا عن تناول جرعات عالية "سمية فيتامين E"، والاعتماد فقط على نظام غذائي متوازن.
وإن كنت تعاني من أعراض شديدة للسمية يجب التواصل مع طبيبك فورا.

 

سبوتنيك

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