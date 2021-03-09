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الثلاثاء، 09-03-2021 04:52 م

'قد يكون للمزيج عواقب وخيمة'.. لا تبتلع أقراص أدويتك بهذا المشروب

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الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا من مغبة ابتلاع أقراص الأدوية بواسطة مشروب محدد بدلا من الماء.

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وحذرت الإدارة من عدم تناول الدواء مع عصير الغريب فروت، ففي بيان صادر منذ عام 2017، قال شوي مي هوانغ، الحاصل على شهادة الدكتوراه، ونائب مدير مكتب الصيدلة السريرية، التابع لإدارة الأغذية والأدوية، إن الإدارة طلبت أن تتضمن بعض الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي يتم تناولها عن طريق الفم، تحذيرات من شرب عصير الغريب فروت، أو حتى أكلها أثناء تناول الدواء.

 

وفي سياق متصل، يقول سكوت ماكدوغال، المؤسس المشارك والمدير المسجل في "The Independent Online Pharmacy": "عصير الغريب فروت في حد ذاته جيد كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، فهو غني بفيتامين (سي) والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تشكل مدخولا غذائيا جيدا لجسم الإنسان، ومع ذلك، فإنه عند تناوله مع بعض الأدوية قد يسبب مشاكل".

وتشرح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن العديد من الأدوية يتم تكسيرها أو استقلابها بمساعدة إنزيم يسمى "CYP3A4" في الأمعاء الدقيقة، ولكن عصير الغريب فروت يوقف هذا الإنزيم عن العمل، مما قد يجعل الأدوية "تصبح أقل أو أكثر فعالية"، وذلك اعتمادا على كيفية استخدام ذلك الإنزيم للعمل، بحسب موقع "بست لايف".


وفقا للصيدلانية الرئيسية والمؤسس المشارك للصيدلية المعتمدة على الإنترنت "Honeybee Health"، جيسيكا نورهافاندي: "ستبقى بعض الأدوية في الدم لفترة أطول، بينما سيتم منع البعض الآخر من الدخول بكفاءة، والأدوية التي تبقى في دمك لفترة أطول يمكن أن تزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة، كما أنه قد يحدث العكس عندما لا يدخل ما يكفي من الدواء إلى الدم، مما يمنع الدواء من أداء عمله".


وفيما يرى سبنسر كرول، أخصائي الطب الباطني أنه "لا يمكن لجميع الأدوية أن تتأثر بعصير الغريب فروت، لأن بعضها لا يعتمد على استخدام إنزيم "CYP3A4"، لكنه أكد أنه لا يزال من المهم أن يدرك الناس أن العديد من الأدوية تحمل هذا الخطر، لأن عصير الغريب فروت والأدوية يتم تناولهما معا في وجبة الإفطار".


وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن بعض الأدوية التي تتفاعل سلبا مع عصير الغريب فروت تشمل عقاقير الستاتين لخفض الكوليسترول، والأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، والأدوية المضادة للقلق، وحتى مضادات الهيستامين.


وتنصح الإدارة الأمريكية بضرورة تحدث المرضى مع أطبائهم وقراءة تعليمات الأدوية الخاصة بهم قبل شرب بعض عصائر الفاكهة.


ويحذر سكوت ماكدوغال، من ردود الفعل السلبية التي قد يواجهها المرضى عند تناول دوائهم مع عصير الغريب فروت بحسب طبيعة تركيبها، موضحا أن البعض منها قد تتراكم إلى مستويات خطيرة في مجرى الدم نتيجة هذا المزيج.

 

سبوتنيك

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