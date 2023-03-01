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الأربعاء، 01-03-2023 07:54 ص

قلبك في خطر.. علامات يجب الانتباه إليها

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الوكيل الإخباري - تعتبر صحة القلب واحدة من أكثر الأمور الطبية التي يجب متابعتها، نظرا لأهميته في ضبط إيقاع كل أعضاء الجسم، وهناك العديد من العلامات التحذيرية التي تساعدنا باستشعار الخطر مبكرا.

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وكشف الطبيب أميت بخاي، استشاري أمراض القلب عن علامات يمكن أن تشير إلى وجود خطر ما يهدد صحة القلب:


دوار عند الوقوف بسرعة.
ضيق في التنفس.


صعوبة الانحناء.
الخفقان.


ألم في الذراع.
صعوبة الوقوف


تورم الساقين.


وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجدت دراسة استقصائية أن 13 بالمئة من المبحوثين يعتبرون أنفسهم ببساطة أصغر من أن يعانون من مشاكل في القلب.
لكن بخاي قال: "هذا للأسف سوء فهم لأن أمراض القلب يمكن أن تصيب الناس من جميع الأعمار، لا سيما في عصر كوفيد وما بعده".


ومن النصائح الرئيسية لتعزيز صحة قلبك وفقا للخبراء اتباع نظام غذائي متوازن وصحي.


من جانبه، قال روب هوبسون، خبير التغذية الرياضية: "الملايين يعرفون أن صحة القلب مهمة للغاية، لكنهم يتجاهلون العلامات التحذيرية، من الضروري جدا الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي يعزز صحة القلب".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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