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الجمعة، 29-10-2021 01:15 م

قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك.. اليك التفاصيل

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الوكيل الاخباري- يتميز عصرنا باضطرابات النوم التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة تصل إلى الموت المبكر، وتكفي ليلة واحدة من قلة النوم لإحداث اضطرابات عصبية ونفسية.

كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل أن قلة النوم تؤثر على مشية الشخص مما يشير إلى تأثير الوعي، وذلك في دراسة تم نشرها في مجلة "سينتيفيك ريبورتز".

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وبحسب ما ذكره موقع "إزفيستا"، طلب العلماء من الطلاب، الذين قضوا ليلتهم في المخبر دون نوم ودون منبهات، المشي على جهاز المشي ثم قاموا بزيادة سرعة الجهاز دون إخبار الطلاب، ووجدوا أن الطلاب كانوا خارج إيقاع المشي، بالإضافة إلى أنهم استجابوا بشكل سيء للمطالبات الصوتية بتحسين الأداء، وزادت لديهم التعثرات أثناء المشي مما يدل على ضعف الوعي لديهم، كما أكد أرتورو فورنر كورديرو، أحد الباحثين، بينما اختلف الوضع بشكل واضح لدى الطلاب الذين استطاعوا تعويض نقص النوم خلال عطلة الأسبوع.

 

المصدر: لبنان24

 

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