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الأحد، 31-10-2021 07:38 ص

قلة النوم تؤثر في التوازن والقدرة على المشي

نوم


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة قادتها كلية الطب بجامعة ميريلاند، ونشرت بمجلة «ساينتيفيك ريبورتس» العلمية، أن الأشخاص الذي يحصلون على قسط أقل من النوم الكافي يواجهون صعوبة في المشي، ما قد يؤثر في قدرتهم على المشي والحفاظ على التوازن.

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وقال مؤلف الدراسة هيرمانو كريبس، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بكلية الطب بجامعة ميريلاند: «تظهر النتائج أن المشي ليس عملية تلقائية، ويمكن أن يتأثر بالحرمان من النوم». موضحاً أنه «من الناحية المثالية، يجب أن يحصل كل شخص على ثماني ساعات من النوم في الليلة» نقلاً عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية.


اعتاد العلماء سابقاً الاعتقاد بأن المشي عملية تلقائية بالكامل، إلا أن الأبحاث الحالية أظهرت أن دماغ الشخص يتفاعل مع الإشارات المرئية أو السمعية في طريقه، ويضبط نمط المشي لإبطائه أو تسريعه حسب الحاجة. وفي حالة الاستماع إلى الموسيقى خلال المشي، على سبيل المثال، قد نقوم بتعديل خطواتنا للحفاظ على الإيقاع ومن دون أن ندرك ذلك.

 

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