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الثلاثاء، 04-01-2022 03:36 م

قولي وداعاً لكسل الشتاء.. واتبعي هذا الروتين الصباحي البسيط

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الوكيل الإخباري - تعتبر كثيرات أن الاستيقاظ في السادسة صباحاً، والذهاب على عجل إلى العمل، أو إرسال بريد إلكتروني، ليست طريقة ممتعة لبدء اليوم، وبين انتشار جائحة فيروس "كورونا"، ورتابة الشتاء، يشكل الأمر ضغوطاً كبيرة على أي شخص، وربما حان الوقت لإعادة ضبط يومك.

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في ما يلي مجموعة من الطرق اليومية، لبدء روتين صباحي بسيط وممتع، للقضاء على رتابة الشتاء والأيام الباردة:

إشعال شمعة برائحة الحمضيات
تعتبر إضاءة الشموع خطوة مهدئة في الصباح؛ خاصةً في الأيام الشتوية، ويمكن اختيار الروائح المفضلة، إلا أن الأبحاث أظهرت أن روائح الحمضيات مفيدة في تخفيف التوتر والقلق. وتعمل رائحة الليمون على تحسين الحالة المزاجية، كما تعزز رائحة زيت اليوسفي الشعور بالإيجابية، وهي طريقة رائعة لبدء يومك.


الاستحمام بالماء الدافئ
يمنح الاسترخاء لمدة 30 دقيقة في ماء دافئ تأثيراً مذهلاً، ويعمل الاستحمام بسائل الاستحمام ذي الرائحة العطرية على التهيئة ليوم هادئ ومريح.


تناول القهوة في الهواء الطلق
كشف الباحثون أن قضاء خمس دقائق، فقط، في الهواء الطلق كافٍ لتحسين المزاج والصحة بشكل كبير، ويمكن تناول قهوة الصباح في الهواء الطلق، والاستمتاع ببعض الوقت الهادئ بمفردك.


الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية
تعمل الموسيقى الكلاسيكية على منحك شعوراً بالراحة، وتؤدي إلى نوم أفضل، وتعمل على انخفاض ضغط الدم، كما أنها تحسن المزاج، وهي وسيلة جيدة لبدء اليوم.

 

زهرة الخليج

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