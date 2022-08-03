قيلولة النهار تتسبب بخطر يهدد حياتكم.. إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري - خلصت دراسة طبية أميركية جديدة إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بانتظام هم يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

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وقال الدكتور مايكل غراندينر، مدير عيادة طب النوم السلوكي في جامعة "بانر" بولاية أريزونا ان "أخذ قيلولة في حد ذاته ليس ضاراً، إلا أن الكثير من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قد يفعلون ذلك بسبب قلّة النوم في الليل... وهذا الأمر يرتبط بصحة سيئة ولا تكفي القيلولة لتعويض ذلك".



ونقلت شبكة CNN الأميركية الدراسة الحديثة التي استندت في نتائجها إلى تجربة شملت عدداً كبيراً من الأشخاص ممن يأخذون قيلولة خلال النهار وتبين أنهم أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بسكتة دماغية مقارنةً بالأشخاص الذين لم يمارسوا هذه العادة.



وتوصل الباحثون الى أنه إذا كان الشخص دون سنّ الـ 60، فإن القيلولة في معظم الأيام تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% مقارنةً بالأشخاص الذين لا يأخذون قيلولة.



وأثبتت النتائج صحتها حتى بعد استبعاد الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل مرضى السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم الحالي، وارتفاع الكوليسترول، واضطرابات النوم، والذين يعملون في نوبات ليلية.



وقالت الدكتورة فيليس زي، مديرة مركز طب النوم والجراحة في جامعة شيكاغو: ”أظهرت النتائج أن القيلولة تزيد من حدوث ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، بعد تعديل أو مراعاة العديد من المتغيرات المعروفة بأنها مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية".

لبنان 24

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