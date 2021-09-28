الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة عودة التعليم عن بعد في الجامعات عقب مهرجان جرش

البادية الشمالية: إطلاق مبادرة طلابنا في عيون الأمن العام

صاحب العمارة المتصدعة لـ الوكيل : 22 فردا مصيرهم مجهول وحالتي تُبكي

العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الفوسفات

الجمارك تحبط تهريب أدوية

تجارة عمان: طالبنا بإلغاء قوائم السلع المسموح باستيرادها من سوريا

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والهاشمية

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: سعر لقاح الانفلونزا الموسمية 12.70 دينارا

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

شركات إسكان تطالب بتسريع منح التراخيص وأذونات الأشغال للمشاريع

الثلاثاء، 28-09-2021 03:24 م

كثرة تناول هذا الداوء يسبب السرطان

10145576351591297715


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون مضادات حيوية على نحو كبير بين سن 20 و60 يظهرون في مراحل لاحقة إصابات بوتيرة أعلى بأورام حميدة على سطح القولون قد تتطور لتصبح سرطاناً.

وتضاف هذه الأعمال إلى دراسات حديثة أخرى في شأن الدور الذي تؤديه الجراثيم المعوية في ظهور أمراض سرطانية هضمية.

اضافة اعلان


وتناولت الدراسة حوالي 16600 امرأة أميركية فوق سن الستين أجرين عملية تنظير للقولون مرة واحدة على الأقل. ومن بين هؤلاء، تم الكشف عن وجود أورام في القولون والمستقيم لدى 1195 امرأة.


ولاحظ معدو الدراسة أن النساء اللواتي عولجن بمضادات حيوية على مدى شهرين على الأقل بالمجموع بين سن 20 و39 كان لديهن احتمال أكبر بـ36% للإصابة بأورام في القولون أو المستقيم مقارنة مع النساء اللواتي عولجن بمضادات حيوية.


ولدى النساء اللواتي تلقين علاجات بالمضادات الحيوية على مدى أقل من شهرين بين سن 40 و59، كانت وتيرة الإصابة بتلك الأورام أعلى بنسبة 69%، وفق معدي الدراسة.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
icqjqprrcxw68_article

أسباب عصبية الرضيع أثناء الرضاعة

خزعة-الغدة-الدرقية-بالابرة

كيفية أخذ خزعة من الغدة الدرقية

r6GNE

فوائد الرمان للحامل والجنين

4209601-476779150

بمناسبة اليوم العالمي للقلب: سبع نصائح مفيدة للحفاظ على صحة وسلامة قلبك

c8885c3e-2af2-45e0-b599-4b3af5467ae2

حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية

1627947452475463-0

النظام الغذائي الكثير الدهون يسرِّع تساقط الشعر

أخبار متعلقة
201412250502536

الملفوف يحمي من السرطان ويقلل الإلتهابات

614ea8944236040a0e6b661d

العلماء يكتشفون فوائد غير متوقعة للسبانخ

unnamed

اسباب سرطان العين

نوم

هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟

تلاتالتال

دراسة: نقص في فيتامين محدد قد يحمل أدلة على تطور السرطان

1-1461528

علماء يتوصلون لتقنية تقضي على السرطان الشرس