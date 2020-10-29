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الخميس، 29-10-2020 02:05 م

كشف حقيقة فوائد الثوم والزنجبيل في مكافحة الفيروسات

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الوكيل الاخباري - دحضت اختصاصية المناعة والحساسية الروسية يوم امس الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، الأساطير حول فوائد الزنجبيل والثوم في مكافحة الالتهابات الفيروسية.

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وفقًا للخبيرة، يحتوي البصل والزنجبيل والثوم على العديد من المواد التي لها نشاط مضاد للميكروبات في الغالب، وقالت: "لقد جاء هذا من العصور القديمة، عندما كنا نكافح ليس الفيروسات، ولكن البكتيريا. الأهم من ذلك كله، هناك تأثير مضاد للميكروبات وليس مضاد فيروسات".


وأكدت الخبيرة أن الثوم والزنجبيل لن يكونا مفيدان للجسم إلا إذا تم تناولهما بكميات قليلة بشكل منتظم، كما وأشارت إلى أن التناول المفرط لهذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.


يكمن خطر التناول المتكرر للزنجبيل في أنه يهيج بطانة الفم والمعدة، وبالتالي فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة والالتهابات الموضعية على شكل تقرحات في المعدة. تؤثر العمليات الالتهابية بدورها سلبًا على عمل جهاز المناعة.

 

سبوتنيك

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