الخميس 29-06-2023
الوكيل الاخباري

كشف عارض غير معتاد للاكتئاب

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الخميس، 29-06-2023 09:31 ص

كشف عارض غير معتاد للاكتئاب

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الوكيل الإخباري- أعلن خبراء من المركز الطبي بجامعة جون هوبكنز أن أحد أعراض الاكتئاب غير المعتادة لدى كبار السن فقدان حاسة الشم.


وتشير مجلة The Journals of Gerontology: Series A إلى أن الباحثين خلال ثماني سنوات درسوا الحالة الصحية لـ 2125 شخصا أعمارهم 70-73 عاما. وقد كان جميع المشتركين يتمتعون بصحة جيدة في بداية الدراسة، وكان يمكنهم المشي حوالي نصف كيلومتر في اليوم وصعود الدرج. طلب منهم الباحثون الخضوع كل ستة أشهر لاختبارات تضمنت التعرف على الروائح والحركة الذاتية والاكتئاب.

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وقد أعلن 48 بالمئة من المشاركين في الدراسة أن حاسة الشم عندهم طبيعية، و28 بالمئة أعلنوا أنها ضعيفة و24 بالمئة مفقودة. وخلال فترة الدراسة ظهرت لدى 25 بالمئة من المشاركين أعراض الاكتئاب.

وأظهرت نتائج التحاليل اللاحقة أن الأشخاص الذين لديهم حاسة شم ضعيفة أو مفقودة ارتفع خطر إصابتهم بالاكتئاب مقارنة بالذين كانت حاسة الشم لديهم طبيعية. وعلاوة على ذلك اتضح أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ ، كانت أعراض الاكتئاب أكثر وضوحا.

ويفترض الباحثون أن حاسة الشم قد تكون مرتبطة بالاكتئاب بيولوجيا (تغير مستوى السيروتونين وتغير حجم الدماغ) أو سلوكيا (انخفاض الوظائف الاجتماعية و الشهية).

ويخطط الباحثون لمواصلة البحث في هذا المجال بمشاركة عينة أكبر مع دراسة التغيرات في البصيلات الشمية لبعض المشاركين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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