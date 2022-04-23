السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 01:39 ص

كشف علمي يمهد الطريق أمام علاج فعال للسرطان

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الوكيل الاخباري- نجح باحثون في جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، في تحديد 5 أنواع من البكتيريا المرتبطة بسرطان البروستاتا، الذي يداهم ملايين الرجال سنويا.

كما حدد الباحثون أيضا الآليات البيولوجية المحتملة لكيفية ارتباط هذه البكتيريا بسرطان البروستاتا، الأمر الذي قد يمهد الطريق لتقديم علاجات فعالة ضد هذا المرض في المستقبل.

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وتوصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "أورام المسالك البولية الأوروبية"، إلى هذه الأنواع من البكتيريا بعد دراسة عدد كبير من عينات البول وأنسجة المصابين بسرطان البروستاتا.

وأفاد الباحثون أن جميع أنواع البكتيريا لا هوائية، أي أنها قادرة على أن تنمو بدون وجود الأوكسجين، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

العين الاخباري

 




 

 


 

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