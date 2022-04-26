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الثلاثاء، 26-04-2022 01:04 م

كفى لعباً بضغط دمك المرتفع.. توقف فوراً عن هذه العادات الـ4

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الوكيل الإخباري-يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة صحية خطيرة يمكن أن تضعف الأوعية الدموية وتتلفها، ما يزيد من أخطار الإصابة بأمراض كارثية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ولتقليل المخاطر قم بفحص ضغط الدم بانتظام واتبع نصيحة طبيبك حول كيفية الحفاظ على هذه الأرقام في نطاق صحي، فمن المحتمل أن يوصوا بالتوقف عن القيام بهذه الأشياء الخمسة التي تسهم بشكل رئيس في ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لما نشره موقع "eatthis".

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1 - قلة النشاط البدني
التمرين يحافظ على مرونة الشرايين، وكون الشرايين مستقرة يجعلها أكثر صلابة ويجبر الدم على ممارسة مزيدٍ من الضغط لمواصلة التدفق، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ حيث يميل الأشخاص غير النشطين إلى ارتفاع معدل ضربات القلب من أجل صحة عامة جيدة، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة (مثل المشي السريع)، أو 75 دقيقة من التمارين القوية (مثل الجري أو السباحة أو التجديف) كل أسبوع.


2 - تناول نظام غذائي عالي الصوديوم
يقول الخبراء إن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والمعروف أيضاً باسم الملح، هو سبب رئيس لارتفاع ضغط الدم؛ حيث يتسبّب الصوديوم في احتفاظ الجسم بالسوائل، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.


3 - زيادة الوزن أو السمنة
تعد زيادة الوزن من المساهمين الرئيسين الآخرين في ارتفاع ضغط الدم، كلما زاد وزنك تحتاج إلى مزيدٍ من الدم لتزويد أنسجتك بالأكسجين والمواد المغذية، فمع زيادة كمية الدم التي تتدفق عبر الأوعية الدموية، يزداد الضغط على جدران الشرايين، فإذا كنت تعاني زيادة الوزن، فإن فقدان عدد من الكيلوجرامات من وزنك سيقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 50%، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.


4 - الإجهاد بشكل مزمن
ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يلعب التوتر دوراً في الإصابة بأمراض القلب عن طريق تفاقم ارتفاع ضغط الدم وتشجيع السلوكيات غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الطعام لتقليل المخاطر، عليك أن تبحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر، بما في ذلك تمارين الاسترخاء والتأمل.

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