كل ما تريدين معرفته عن ريجيم السعرات الحرارية

الوكيل الإخباري - ريجيم السعرات الحرارية فعّال جداً لتحقيق خسارة الوزن، تجب معرفة كيفية احتساب السعرات، وفهم قواعد هذا الريجيم جيداً؛ للحصول على نتائج مُرضية.

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اختصاصية عبير أبورجيلي تنصح الاختصاصية أبورجيلي باتباع الخطوات الآتية:

تناول سعرات حرارية أقل مما يحرق الجسم



لا يحدّد ريجيم السعرات الحرارية أحجام الحصص الغذائية عشوائياً، ولكن بشكل مدروس لكل فرد، ولا يضع حدّاً صارماً للسعرات اليومية المتناوَلة.

تناول كميات أقل من الدهون المشبعة والسكريات

يعتمد هذا النظام على التقليل من السكريات المضافة إلى الأطعمة؛ إذ يُنصح باستبدال الماء بمشروبات الصودا، والفواكه الطازجة بالبسكويت والحلويات، كما يعتمد على التقليل من الدهون المهدرجة والدهون المشبّعة الموجودة في الأطعمة؛ خصوصاً الجاهزة منها، لصالح الدهون الصحية مثل: المكسرات النئية وزيت الزيتون، ولكن بكميات ضئيلة أو معتدلة.



يرتكز ريجيم السعرات الحرارية على الآتي:

- الخضروات: يمكن أن تؤكل الخضروات نيئة أو مطبوخة؛ لتزويد الجسم بكميات جيدة من الألياف الغذائية.

- الفواكه: يجب اعتبارها بديلاً طبيعياً لجميع أنواع الحلويات.

- البروتينات: تشمل هذه الفئة البيض واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية.

- النشويات: يدخل الأرز في العديد من الوصفات الكورية التي يتم الترويج لها في هذا الريجيم الغذائي، والباستا والخبز وغيرها من النشويات التي من المفضل تناولها كاملة؛ أي سمراء.

طريقة احتساب السعرات الحرارية

يحقُّ للنساء عموماً 1800 سعرة في اليوم، بيد أنَّ هذا الرقم قابل للتغيير، حسب العمر والطول والوزن وعمليَّة الإحراق، وطبيعة النشاط الجسدي المبذول خلال اليوم.



السعرات الحرارية اليومية = الوزن الحالي × 24 (ساعات اليوم) × 1 سعرة حرارية وعلى سبيل المثال: إذا كان وزن المرأة 70 كيلوجراماً؛ فإنَّ السعرات الحرارية التي تحتاجها: 70 × 24 × 1 = 1680 سعرة حرارية خلال اليوم، في حال الرغبة في خفض الوزن، تحتاج أنثى تبلغ ثلاثين سنة من عمرها (طولها 1.55 متراً، ووزنها 58 كيلوجراماً)، ولا تمارس النشاطات البدنية، إلى 1200 سعرة خلال النهار، في حال الرغبة في خسارة 3 كيلوجرامات؛ ليصبح وزنها 55 كيلوجراماً.



عموماً، وبهدف خسارة الوزن، يجب تقليل السعرات إلى نحو 500 سعرة في اليوم لخسارة نصف كيلوجرام من الوزن في نهاية الأسبوع، أو تقليل السعرات 1000 سعرة في اليوم لخسارة كيلوجرام في الأسبوع.

المصدر - سيدتي