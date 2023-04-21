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الجمعة، 21-04-2023 11:06 ص

كم سيزيد وزنك إذا أكلت 10 كعكات يوميا في العيد؟

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الوكيل الاخباري - كعك العيد، معمول التمر والجوز والفستق وأحد أشهر الحلويات وأكثرها شعبية في عيدي الفطر والأضحى المباركين، ولكن هل خطر على بالك: كم سيزيد وزنك إذا أكلت 10 كعكات يوميا في العيد؟

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الجواب سنقدمه لك هنا، مع نصائح للحفاظ على لياقتك من الانخفاض ووزنك من الارتفاع بعد شهر رمضان المبارك.


ومع أن إجراءات التباعد الاجتماعي ستترك أثرها على عيد الفطر الحالي، فإن عادات تحضير الكعك ستبقى موجودة، ومن المؤكد أنك ستأكل منه سواء المحضر في المنزل أو المشترى من متاجر الحلويات.


وللإجابة عن سؤالنا يجب أن نعرف متى يزيد وزن الشخص، والجواب أن زيادة الوزن تتطلب أن يكون ما يدخل الجسم من السعرات الحرارية أكثر مما يحرقه.


وفي المتوسط يحرق الشخص 2000 سعر حراري (كالوري) يوميا، وهذا يزيد أو ينقص بحسب الجنس والعمر وطبيعة الجسم وطبيعة النشاط.


ويساوي الكيلوغرام الواحد من زيادة الوزن قرابة 7700 كالوري، أي إذا تناول الشخص زيادة عن حاجته من الطاقة ما يعادل 7700 كالوري، فإن وزنه سيزداد كيلوغراما واحدا.


السعرات الحرارية في المعمول
ويحتوي كعك العيد عموما على 4 سعرات حرارية لكل غرام، فمثلا القطعة من كعك التمر وزنها 30 غراما تحتوي في المتوسط على 120 سعرا حراريا. أما كعك الفستق والجوز فيحتوي أكثر قليلا، لأن كثافة الطاقة في المكسرات أعلى منها في التمر. ولهذا فإن حبة كعك الفستق أو الجوز التي وزنها 30 غراما قد تحتوي على 130-140 سعرا حراريا؛ ونؤكد هنا أن هذه الأرقام عامة وتقديرية.


الآن لنفترض أنك أكلت عشر كعكات يوميا، على مدار 3 أيام هي أيام عيد الفطر، فهذا يعني أنك ستتناول 30 كعكة، ولو افترضنا أن في القطعة الواحدة 120 سعرا حراريا، فهذا يساوي 3600 سعر حراري زيادة، أي تقريبا نصف كيلوغرام.


وهذا يعني أنك إذا أكلت 10 حبات يوميا من كعك العيد لمدة ثلاثة أيام، دون أن تغير نشاطك أو تقلل ما تأكله من وجبات الطعام، فسوف يزداد وزنك خلال أيام عيد الفطر المبارك نصف كيلو غرام تقريبا.


إذن حتى تحمي نفسك من زيادة الوزن في العيد، يجب الاعتدال في تناول الكعك وسائر الحلويات، ويمكن الاكتفاء بقطعة أو اثنتين منه، مع خصمها من مجموع السعرات الحرارية اليومية.


من جهتها تنصح مؤسسة حمد الطبية في قطر بالاعتدال في تناول الطعام والشراب والابتعاد عن المشروبات الغازية خلال فترة العيد، كما تؤكد على أهمية وجبة الفطور وتناولها، حتى تتجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء النهار.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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