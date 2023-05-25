كم فنجان قهوة مسموح لمريض الضغط؟

الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من المشروبات الصحية للإنسان، ويرجع السبب إلى تعدد الفوائد التي تقدمها للجسم، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .





فوائد القهوة



وحدد شعبان فوائد القهوة للجسم المثبتة علميًا في النقاط التالية:



1- تلعب القهوة دورًا كبيرًا في رفع ضغط الدم المنخفض.



2- تساعد القهوة على مكافحة الشعور بالتعب والإرهاق، لأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.



3- تمثل القهوة أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأنها تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.



4- توفر القهوة حماية كبيرة ضد الميكروبات، لأنها تساهم في تقوية الجهاز المناعي.



5- تقلل القهوة من خطر الإصابة بالسرطان، لغناها بمضادات الأكسدة.



6- تساهم في القهوة في مكافحة داء السكري من النوع الثاني.



7- يصبح الكبد أقل عرضة للإصابة بالتدهن والسرطان عند الانتظام في شرب القهوة.



8- تعمل القهوة على تقوية الذاكرة، لذلك فهي من المشروبات المفيدة للوقاية من مرض ألزهايمر.



9- الأشخاص الذين يتناولون القهوة أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش".



10- للقهوة تأثيرات إيجابية على صحة النفسية، حيث تحد من خطر الإصابة بالاكتئاب.



11- تقي القهوة من الإصابة باختلال كهرباء القلب.





كم فنجان قهوة مسموح في اليوم؟

ولضمان الحصول على هذه الفوائد، أوصى العميد الأسبق لمعهد القلب بألا تزيد الكمية المستهلكة من القهوة على مدار اليوم عن 3 فناجين للأشخاص الأصحاء، وفنجان واحد فقط لمرضى الضغط المرتفع.

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