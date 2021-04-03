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السبت، 03-04-2021 02:08 م

كم كوب قهوة يمكن شربه يوميا دون الإضرار بالصحة

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الوكيل الاخباري - أعلنت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية نوريا ديانوفا، لقناة "زفيزدا" الروسية، أن شرب كوبين من القهوة يوميا هو الحل الأفضل لصحتك.

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وأوضحت أن هذا المشروب له تأثير سلبي على جسم الإنسان، وله تأثير سلبي على الجهاز العصبي، ويسبب ارتجاع المريء ومشاكل أخرى في المعدة، لذلك يجب أن تكون القهوة بجرعات محددة.


وفقًا لديانوفا، فإن فنجانين من القهوة يوميًا كافيان للاستمتاع وتقليل المخاطر الصحية.

 

وحثت على إدخال القهوة عالية الجودة في النظام الغذائي وعدم شربها على معدة فارغة.


وقالت ديانوفا: "ودائماً مع الأكل، لا نشرب مثل هذا المشروب على معدة فارغة، لأنه سيضر فقط".


وأشارت إلى أنه مقارنة بالقهوة، فإن تأثير الشاي على الجسم أقل، وبالتالي فإنه يمكن شرب عدة أكواب من هذا المشروب يوميًا، ويعتمد نوع الشاي فقط على تفضيلات الذوق.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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