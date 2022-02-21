كم مرة يجب أن تزن نفسك في الأسبوع؟

الوكيل الإخباري - يلعب الوزن دورًا مهمًا في تنظيم مختلف الظروف الصحية، يمكن أن يؤدي سوء إدارة الوزن إلى تعريض الجسم لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، لذلك ، يعد قياس الوزن خطوة مهمة لمتابعة صحة الفرد.



على الرغم من الأهمية ، قد لا يكون قياس وزن الذات واتخاذ قرار بشأن تكرار القيام بذلك أمرًا سهلاً كما قد يبدو.



كم مرة يجب أن تزن نفسك؟.. ما هي الفائدة؟

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إذن كم مرة يجب أن تزن نفسك؟ الجواب يكمن في داخلك، يجب أن يعتمد تواتر قياس وزنك على ما تشعر بالراحة معه، من الناحية المثالية وفقا لموقع " webmd، يمكنك أن تزن نفسك كل صباح مرة واحدة في الأسبوع. ومع ذلك ، يمكنك تقليله إلى مرة أو مرتين في الشهر إذا كانت النتائج تؤثر على عقلك.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند قياس وزنك:

زن نفسك وفقا لأهدافك:

تعرف على أهدافك المتعلقة بإدارة الوزن والصحة وخطط لتكرار استخدام مقياس الوزن وفقًا لذلك. تذكر دائمًا ، من أجل تحسين صحتك الجسدية ، يجب ألا تدع صحتك العقلية تتأثر.

ضع في اعتبارك العوامل الخارجية:

يمكن أن تزيد العوامل مثل المجوهرات ووزن ملابسك أو حذائك من وزنك. لذلك ، من المهم التخلص من هذه العوامل الخارجية التي قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة ومضللة.

زن فقط في الصباح:

يعتبر الوزن الأكثر دقة هو الوزن في الصباح. لذلك ، يوصى بالثقة في الأرقام المعروضة على معدة فارغة في الصباح.

اعرف متى تتوقف:

إذا بدأ وزنك يزعجك ، فقد حان الوقت للتوقف عن التحقق منه. قد يؤثر الوزن غير المتوقع على الصحة العقلية للأفراد ، مما يعرضهم لخطر الإصابة باضطرابات مرتبطة بالوزن وتناول الطعام. لتجنب حدوث ذلك ، من المهم معرفة متى تتوقف.

حافظ على مسار عادل:

عند محاولة تتبع وزنك ، من المهم أن تكون ثابتًا. إن قياس وزنك على فترات منتظمة هو أفضل طريقة لتسجيل وتحليل التغيرات في الوزن بدقة.

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