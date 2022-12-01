كم يحتاج الجسم من فيتامين "ك" يومياً وما مصادر اكتسابه ؟

الوكيل الإخباري-يُعتبر فيتامين (ك) من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها.



وكشف الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عن مصادره الطبيعة في تغريدة على موقع "تويتر".



مصادره الطبيعية:

الخضار الورقية الخضراء، مثل البروكلي والسبانخ

الحبوب، مثل الفاصولياء والبازلاء

البكتيريا في الأمعاء

متوفر بكميات صغيرة في اللحوم والألبان

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.





وكشفت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البالغين يحتاجون إلى حوالي 1 ميكروغرام يوميًا من فيتامين (ك) لكل كيلوغرام من وزن الجسم.



ويحصل غالبية الأشخاص على جميع الفيتامينات والمعادن من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.



ما مدى أهمية الفيتامينات؟

-دور فعال في إنتاج الأنزيمات والهرمونات والمواد الأخرى اللازمة للنمو الطبيعي

-مهمة في أداء وظائف الجسم بشكل سليم في جميع المراحل العمرية

-تنظم السوائل داخل وخارج الخلايا في الجسم

-تعزيز الجهاز المناعي

-تساعد بعض الفيتامينات والمعادن على مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبي

-تكوين العظام والأسنان

-المساعدة على ارتخاء العضلات

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