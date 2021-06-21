كوب سحري قبل النوم يمنحك فوائد صحية مذهلة.. تعرف إليه

الوكيل الإخباري _ يتميز القرنفل بخصائصه الطبية المذهلة، إذ يمكن أن يساعد في توفير الراحة من أمراض المعدة وكذلك آلام الأسنان والحنجرة.



فوائد الأوجينول الموجود في القرنفل:

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– يساعد في تخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة.



– يساعد في منع مرض باركنسون.



-غني فيتامين E وفيتامين C وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين A والثيامين وفيتامين D وأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلى جانب مركبات أخرى مضادة للالتهابات والبكتيريا.



ووفقاً لما أفاد به الأطباء وخبراء التغذية، فإن أفضل طريقة لتناول القرنفل تكون من خلال وضع فصين منه بكوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك لأن تناول القرنفل ليلاً يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل صحية عديدة مثل:



-تخفيف الإمساك والإسهال وحموضة المعدة وتحسين عملية الهضم.



-يحتوي على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم.



– يمنع ظهور حب الشباب.



– يخفف آلام الأسنان.



-يسكن آلام والتهابات الحلق.



-تعزيز المناعة بشكل مذهل.



– التخلص من السعال والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو.



المصدر : الامارات نيوز