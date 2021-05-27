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الخميس، 27-05-2021 10:39 ص

كوب من الحليب يوميا قد يقي من أمراض القلب

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة عالمية حديثة أن تناول كوباً من الحليب يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد عددأ من الباحثين أيضا أن من يتناولون الحليب لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول،

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وقال معدو الدراسة في بيان، إن أولئك الذين يتناولون الحليب كل يوم قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14%.


ومن خلال دراسة المعلومات الصحية لمليوني بريطاني وأمريكي، اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الحليب كانوا أقل تعرضاً لأمراض القلب والأوعية الدموية.


وقال البروفيسور فيمال كاراني، المعد الرئيسي وخبير التغذية في جامعة ريدينغ: "وجدنا أنه من بين المشاركين الذين لديهم تباين وراثي مرتبط بتناول كميات أكبر من الحليب، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى، ودهون الجسم، ولكن الأهم من ذلك كان لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الجيد والسيئ.

 

وعندما قام العلماء بجمع البيانات المتعلقة بدراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وفوج الميلاد البريطاني لعام 1958، ودراسة الصحة والتقاعد من الولايات المتحدة، وجد أن أولئك الذين يتناولون الكثير من الحليب لديهم مستويات أقل من الدهون في الدم.


واتخذ العلماء من جامعة ريدينغ وجامعة جنوب أستراليا ومعهد جنوب أستراليا للأبحاث الصحية والطبية وكلية لندن الجامعية وجامعة أوكلاند، نهجا وراثيا لاستهلاك الحليب.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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