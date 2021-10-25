كوب من الماء قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن

الوكيل الإخباري - الماء يشكل حوالي 60 في المائة من أجسامنا، ويعد المسؤول عن كل شيء من التخلص من فضلات الجسم إلى تنظيم درجة حرارة الجسم، ويوضح التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth .

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أن صحة الكلى والحفاظ عليها يرجع إلى تناول كميات جيدة من الماء، وهذا ما أوضحه الدكتور ألبرت دو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمدير الإكلينيكي لبرنامج الكبد الدهني في جامعة ييل للطب في نيو هافن، مضيفاً أن الكلى تفرز البول في حالات تناول الماء الزائد، وتقلل من إنتاج البول خلال فترات انخفاض تناول الماء، ولكن الجسم أكثر حساسية لحالات الحرمان من الماء.



وأضاف التقرير، أن هناك بعض الأدلة العلمية التي تدعم استخدام الماء كأداة لفقدان الوزن، بالإضافة إلى تناول طعام صحي قليل السعرات الحرارية، فهم طريقان للوصول للهدف وهو الحصول على الوزن الزائد.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في أكتوبر 2018 في Clinical Nutrition Research ، أن شرب الماء قبل الوجبات يساعد بشكل طبيعي في تقليل تناول الطعام، مما يدعم بدوره إدارة الوزن الصحي، وعندما يشرب الأشخاص كوباً وربعاً من الماء قبل الوجبة، فإنهم يأكلون أقل مقارنةً بالمجموعات التي شربت نفس الكمية بعد الوجبة أو لم تشرب شيئًا.



ولذا فيؤدي شرب الماء قبل الأكل أو مع الطعام إلى تقليل الطعام المستهلك وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن، ولذا فشرب الماء في الساعة التي تسبق تناول الوجبة قد يتيح وقتاً لتفعيل الإشارات الهرمونية للشبع وتؤدي إلى تقليل الجوع في وقت تناول الطعام.



وأيضاً زيادة تناول الألياف قبل الوجبات، أو اختيار وجبات خفيفة صغيرة على مدار اليوم يكون له تأثير جيد في التخلص من الوزن الزائد.

المصدر - لبنان 24

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