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الإثنين، 26-12-2022 01:26 م

كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة .. ما هو مرض الأميبا آكلة الدماغ ؟

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة ادت الى الوفاة بـ "الأميبا الآكلة للدماغ"، أو ما تعرف بـ " النيجلرية الدجاجية" في البلاد.

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وأفادت وزارة الصحة، بأن مواطنا كوريا في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فها 4 أيام، نتيجة إصابته بـ "النيجلرية الدجاجية" التي تدمر أنسجة الدماغ.


يذكر أن "النيجلرية الدجاجية"، هي أحد أنواع الأميبا وتوجد في بحيرات المياه العذبة الدافئة، والأنهار، والقنوات، والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف حيث تستهدف الدماغ وتدمر أنسجته.

وأوضحت الوزارة، أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، إلا أنها طلبت من السكان الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.
وتعتبر هذه الإصابة الأولى في كوريا الجنوبية، وأعلنت أول حالة إصابة بها في الولايات المتحدة عام 1937. وفقالـ "  يونهاب  "

 

الأميبا "الآكلة للدماغ"، كما يوحي الاسم هي ميكروب لديه القدرة على التسبب في تلف الدماغ، بمجرد أن ينتقل إلى الدماغ البشرى، يمكن أن يدمر أنسجة المخ ويسبب الالتهاب والتورم.

توجد الأميبا بشكل طبيعي في المياه العذبة الدافئة، وتزداد مع تغير المناخ و ارتفاع درجات الحرارة ، تم العثور عليها أيضًا في عدة دول، ويمكن العثور على الأميبا فى الماء وتفضل درجات حرارة دافئة تصل إلى 113 درجة فهرنهايت.


 




 

 


 

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