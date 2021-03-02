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الثلاثاء، 02-03-2021 03:32 م

كيفية إنقاذ حياة شخص من نوبة حساسية مفاجئة

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الوكيل الاخباري - يمكن أن تكون بعض ردود الفعل التحسسية شديدة الخطورة وتتطلب إجراءات سريعة.

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يمكن أن يصاب أي شخص في أي عمر بالحساسية بشكل غير متوقع. الأعراض مثل الطفح الجلدي لا تهدد الحياة، في حين أن رد فعل الحساسية الجهازية يمكن أن يشكل تهديدًا أكبر.


يمكن أن يؤدي الورم الشديد في الأغشية المخاطية والأعضاء التنفسية وردود الفعل المشابهة لصدمة الحساسية وبعدها إلى الوفاة.


أوصت أخصائية المناعة والحساسية الروسية، ناديجدا لوغينا، في مقابلة مع قناة "360" الروسية، بأنه عند ظهور أعراض الحساسية الشديدة يجب استدعاء الإسعاف على الفور.

 

وأشارت إلى أن الأدوية الخاصة، التي لا تتوفر دائمًا لدى الشخص، يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان عند حدوث نوبة. في الوقت نفسه، غالبًا ما يكون الوقت المحدد لتخفيف الأعراض لدى المريض غير معروف. وشددت على أن الحساسية الشديدة غالبا ما تحدث بسبب الأدوية.


وقالت الأخصائية: "يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي لأول مرة في الحياة في أي عمر. عندما يذهب الناس إلى مكان جديد، يجب أن نكون أكثر حرصًا مع تلك المنتجات الغريبة بالنسبة إلينا. خاصة إذا كانت هناك مشاكل في الجهاز الهضمي أو نوع من أمراض الحساسية".


وأشارت إلى أن معظم أنواع الحساسية يمكن معالجتها، باستثناء الحساسية تجاه الأدوية ولدغات الحشرات السامة. الربو القصبي، الشرى، الوذمة الوعائية المتكررة قابلة للعلاج، لذلك إذا وجدت علامات رد فعل تحسسي لديك، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب وبدء العلاج.


وأضافت أخصائية المناعة أنه "للتخلص من الحساسية، يجب أن يتم فحصك واستعادة رد الفعل الدفاعي الطبيعي للجسم".

 

سبوتنيك

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