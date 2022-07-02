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السبت، 02-07-2022 04:02 م

كيفية اسعاف الطفل المصاب بضربة الشمس

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الوكيل الإخباري - ضربة الشمس، مع دخول فصل الصيف، يعاني الأطفال الصغار من درجة الحرارة المرتفعة، وخصوصاً عندما يكون هناك ظروف اضطرارية للخروج من المنزل في وضح النهار لأي سبب، أو عند التواجد في بيئة حار لوقت طويل، ولذلك تنشأ مسؤولية كبيرة على الآباء والأمهات، إذ يتعين عليهم حماية أطفالهم من الحرارة المرتفعة وأخذ الاجراءات الوقائية التي تعزز ذلك.

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ما هي أعراض ضربة الشمس عند الأطفال؟

 

- إرهاق شديد.
- الشعور بالضعف والوهن.
- التعرق المفرط.
- الغثيان.
- الشعور بالدوخة.
- الجفاف.

 

كيفية اسعاف الطفل المصاب بضربة الشمس

 

- إبعاد الطفل فوراً عن المكان ذي الحرارة المرتفعة ووضعه في بيئة مبردة.
- البدء باعطاء الطفل كمية وفيرة من السوائل.
- الاتصال بمركز خدمات الطوارئ فور الاشتباه بتعرض الطفل للاصابة بضربة الشمس.

 

كيفية الوقاية من مخاطر ضربة الشمس والحرارة المرتفعة

 

- تجنّب التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة.
- استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس لتجنّب حروق البشرة المحتملة.
- يجب تشجيع الأطفال على تناول الماء بوفرة يومياً، وخصوصاً أن كلى الطفل لم تكتمل بشكل كامل بعد، ولذلك يصبحون أكثر عرضة من الفئات العمرية الأكبر سناً للإصابة بالجفاف الذي يدل عليه لون البول الداكن عند الأطفال.

 

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