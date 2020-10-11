كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان

الوكيل الاخباري - قال الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الطبية المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن تضخم الغدد الليمفاوية فوق عظم الترقوة هو إحدى علامات وجود الأورام في الجسم.



ووفقا له، فإن تضخم الغدد الليمفاوية، يعتبر كقاعدة عامة بمثابة رد فعل لجهاز المناعة على التغيرات المختلفة في الجسم.

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وأوضح الطبيب، أن هذا التضخم قد يظهر بسبب التعب المزمن ووجود التهابات فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، وبسبب الأسنان المريضة، بل وحتى بسبب خرمشة القطط للإنسان.



ومع ذلك، هناك أماكن تشير فيها الغدد الليمفاوية المنتفخة، إلى وجود أمراض خطيرة.



وقال مياسنيكوف: الأمر خطير دائما فوق الترقوة- إذا ظهرت العقدة الليمفاوية فوق الترقوة فهذا على الأرجح علامة على وجود الأورام. وإذا ظهرت الغدد الليمفاوية تحت الإبط، فهذا يعني حالة أورام مستفحلة".



وأضاف مياسنيكوف أن العقدة الليمفاوية تعتبر متضخمة عندما يبلغ حجمها سنتيمترا واحدا أو أكثر. لكن، إذا كانت ناعمة ومتحركة وغير ملحومة بالأنسجة المحيطة، فهذا يعني أن الأمر، ليس خطيرا.



وخلص الطبيب إلى أنه، "يجب الذهاب إلى الطبيب، عندما تتضخم العقدة الليمفاوية حقا وتترافق بالألم وتلتحم بالجلد بشدة".

روسيا اليوم

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