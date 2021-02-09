كيفية اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم بنفسك!

الوكيل الاخباري - لمعرفة مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم، من المهم مراقبة بعض الأعراض التي تدل على ذلك، ومنها:

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- الشعور بالعطش الشديد في الكثير من الأحيان.

- الجوع شبه الدائم.

- الانفعال في المواقف المختلفة.

- عدم القدرة على التركيز.

- فقدان غير مبرر للوزن.

- الإحساس بالتعب الشديد.

- الرغبة المتكررة في التبوّل.



ومن أجل خفض مستوى السكر في الدم، لا بد من تناول الأطعمة الغذائية ذات المؤشر الغليسيمي المنخفض واستشارة الطبيب الاختصاصي. ويمكن اختيار الطعام بحسب الفئة العمرية.



* حتى 45 عاماً:

يمكن تناول البيض والجوز والفاصولياء الحمراء والأفوكادو والتفاح والأناناس والباذنجان، الشوكولاته الداكنة، الكرز، الشمندر، العدس، الجبنة البيضاء، الجزر، الطماطم، الكينوا، والمعكرونة.



* بين 55 و 69 عاماً:

يمكن تناول كمية معتدلة من الأطعمة المذكورة سابقاً، ويمكن بحذر إضافة العسل والأرز الأبيض وبذور الشوفان.



* ما فوق السبعين عاماً:

يجب الامتناع عن أكل البطاطا والذرة والخبز الأبيض، أو تناولها بكمية قليلة جداً. ويوصي الأطباء دائماً بتناول الأطعمة المتنوعة، أي تلك التي تحتوي على الكثير من المغذيات من أجل الحفاظ على توازن الجسم.

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