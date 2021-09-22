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الأربعاء، 22-09-2021 09:14 ص

كيفية التخلص من التهاب الحلق.. إجراءات سهلة لتسريع الشفاء

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الوكيل الاخباري- يمكن أن يكون التهاب الحلق مؤلما ومزعجا، لكنه لا يستمر في العادة لأكثر من أسبوع.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن كيفية التخلص من التهاب الحلق، وفقا لـ NHS.

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون لديك رائحة فم كريهة وسعال خفيف وتورم في غدد الرقبة. ولا يعد التهاب الحلق أحد الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا (ارتفاع في درجة الحرارة، أو سعال جديد ومستمر، أو فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق).

ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب الحلق من الأعراض المبكرة لفيروس كورونا.

وفي معظم الأحيان، يحدث التهاب الحلق بسبب فيروسات معدية مثل البرد أو الإنفلونزا، ولكن يمكن أيضا أن يكون سببها التدخين.

وفي حالات نادرة، يحدث التهاب الحلق بسبب البكتيريا، وهذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها وصف المضادات الحيوية لالتهاب الحلق.

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فكيف يمكنك علاج التهاب الحلق؟

يمكنك تهدئة التهاب الحلق وتقصير مدة استمراره باتباع النصائح التالية:

• الغرغرة بالماء الدافئ المالح (يجب ألا يحاول الأطفال ذلك).

• اشرب الكثير من الماء.

• تناول الأطعمة اللينة.

• تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان.

• امتصاص مكعبات الثلج أو الحلوى الصلبة - لكن لا تعطي الأطفال الصغار أي شيء صغير ويصعب امتصاصه بسبب خطر الاختناق.

• الاسترخاء.

وإذا لم يساعد ذلك، يمكن للصيدلي أن يقدم لك أحد العلاجات الثلاثة التالية لالتهاب الحلق:

• استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

• استخدام المستحلبات العلاجية التي تحتوي إما على مخدر موضعي أو مطهر أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

• استخدام رذاذ مخدر (على الرغم من قلة الأدلة على أنها تساعد).

 

المصدر: روسيا اليوم

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