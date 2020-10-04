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الأحد، 04-10-2020 12:17 م

كيفية التخلص من دهون البطن دون اللجوء للرياضة !

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الوكيل الاخباري - بصرف النظر عن التمرين، هناك طريقة لتقليل مستويات دهون البطن، فبحسب مجلة التحقيقات السريرية، فإن تجنب تناول السكريات الغذائية، يساهم في التخلص من دهون البطن.

وبحسب دراسة أجريت مؤخراً، فإن تخفيض تناول الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز مثل التمر والزبيب والتين والتفاح وعصائر الفاكهة الطازجة، يساهم في إزالة دهون البطن.

يتم هضم الفركتوز أحادي السكاريد في الكبد لإنتاج الغلوكوز والغليكوجين واللاكتات والأحماض الدهنية.

ولاحظت الدراسة، أن استهلاك المزيد من الفركتوز يؤدي إلى صعوبة هضمه في الكبد وبالتالي يتحول إلى دهون في منطقة البطن.

وتقول دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، إن هنالك علاقة مباشرة بين زيادة استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة الدهون في البطن.

تضمنت الدراسة ما مجموعه 1003 مشارك بمتوسط عمر 45 عاماً، خضعوا لفحص الأشعة المقطعية قبل وبعد التجربة لقياس مستويات الدهون في البطن.

وأظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات المحلاة بالسكر، كانوا أقل عرضة لتراكم الدهون في منطقة البطن، مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا مشروبات محلاة بالسكر.

ولاحظ الباحثون كيف أن دهون البطن تؤثر على كيفية عمل هرموناتنا، ويعتقد أنها تلعب دورًا في أمراض القلب، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية. 

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