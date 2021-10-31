كيفية التعرف على البارافين في كريمات الأطفال

الوكيل الإخباري-تسبب الأجواء الباردة تتسبب في جفاف بشرة الأطفال الحساسة، وعادة ما يلجأ الآباء إلى استعمال كريمات الوقاية من العوامل الجوية، وقد قامت مجلة "أوكو تست" الألمانية باختبار 20 نوعاً من هذه الكريمات من حيث وجود المكونات الضارة، وأكدت على أنه ليس هناك داعي للقلق من استعمال هذه الكريمات.



وأظهرت نتائج المجلة "أوكو تست" حصول 18 منتج على تقييم "جيد" أو "جيد جداً"، وأخفق نوعين فقط من الكريمات بسبب وجود البارافين ضمن مكوناتهما، وهي عبارة عن دهون تعتمد على قاعدة الزيوت المعدنية، والتي تعرف باسم هيدروكربونات الزيوت المعدنية العطرية، وقد تكون هناك مركبات مسرطنة ضمن هذه المواد العطرية.





ونصحت المجلة الألمانية الآباء بضرورة الاطلاع على قائمة المكونات قبل شراء كريمات الأطفال، حيث يمكن التعرف على وجود البارافين على العبوة أو في نشرة الاستعمال، وقد تحمل هذه المواد أسماء مختلفة مثل برافينيوم أو بترولاتوم أو إيزوهيكساديكان أو سيرا ميكروكريستالينا.





وقد عثر الخبراء الألمان أيضاً على مادة بوتيل هيدروكسيتولول الضارة في أحد الكريمات، ويشتبه في أن هذه المادة تعمل مثل الهرمون، ولذلك يجب على الآباء التحقق من هذه المادة أيضا في قائمة المكونات.





أهمية الكريمات في الشتاء

وترجع أهمية استعمال الكريمات خلال فصل الشتاء إلى أن الغدد الدهنية لا تعمل بصورة صحيحة في درجات الحرارة المنخفضة، كما أن البشرة تحصل على قدر ضئيل من الدهون أو لا تحصل عليها على الإطلاق في ظل البرودة الشديدة.





وتعتبر هذه الدهون من المكونات الأساسية لطبقة الحماية الطبيعية للبشرة، علاوة على أن بشرة الأطفال الصغار والرضع تنتج دهون أقل من البالغين، وفي ظل عدم وجود طبقة الحماية الدهنية يتبخر المزيد من الماء، كما يؤدي الهواء الساخن إلى جفاف البشرة بشكل إضافي، وعندئذ تظهر حكة الجلد والتشققات الصغيرة بالبشرة.

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