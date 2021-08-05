الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تغلق 6 مطاعم في عمّان لمخالفتها أوامر الدفاع

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

وزير الثقافة ينعى الفنان الموسيقي معن بيضون

بعد مناشدة الوكيل .. إيعاز من مدير شركة الكهرباء الأردنية بمساعدة عائلة عفيفة

ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك

جلستان للنواب يوم الاثنين

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مجاهد ينفي لـ الوكيل بأن العاصفة الشمسية المغناطيسية قد تؤدي إلى نهاية العالم

ساعات عمل الباص السريع غدا الجمعة

الخميس، 05-08-2021 03:22 م

كيفية التعرف على 'القاتل الخفي' في الجسم

3800


الوكيل الاخباري - توصل أطباء بريطانيون إلى طريقة للتعرف على "القاتل الخفي" في الجسم في حال وجوده، ومدى تهديده لحياة الشخص.

اضافة اعلان


فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن قوس قرنية العين قد يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول لدى المريض.


وبحسب الأطباء، تحدد المادة أن قوس القرنية هو قوس ينشأ فوق وتحت القرنية، يمكن أن تشكل حلقة حول قزحية العين.


وأشار الأطباء إلى أن قوس القرنية الناجم عن الترسبات الدهنية لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج إلى علاج، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى مستوى غير صحي من الكوليسترول في الجسم.


وأوضح الأطباء أن "مثل هذه الأعراض لدى مريض دون سن 45 تشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".


ويلاحظ أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يعرف بأنه "قاتل خفي"، حيث أن الحالة الخطيرة في معظم الحالات تكون بدون أعراض.


ووفقا للأطباء، يمكن تقليله عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بشكل متكرر. كما وينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والإقلاع عن التدخين.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Chocolate

الشوكولاتة وتأثيراتها على العظام

main_image610af14036c25

5 أخطاء شائعة في تمرين الضغط

_107408436_blooddonationman

فئة لا يمكنها التبرع بالدم تعرف عليها

1658199_620x410

تحذير من تناول أقراص الدواء دون ماء

1883C2BC-DBCE-4992-8F4557B42C262A8F

بكتيريا الجهاز الهضمي تؤثر على صحة الانسان

tbl_articles_article_25155_6640b91fca3-c450-4a3c-8a1f-1a9ff9c7f845

أضرار عملية تكميم المعدة

أخبار متعلقة
2021_7_21_13_8_13_458

7 نصائح لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

amanda-dalbjorn-fvInY-Gh7sc-unsplash-scaled

علامات في العين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول

BlackEye_big

5 علاجات منزلية للتخلص من 'العين السوداء'

اللوز

ماذا يحدث لصحتك عند تناول اللوز؟

732x549_Liver_and_Cholesterol_What_You_Should_Know

كيف يحمي الكوليسترول من أمراض الكبد؟

1385294.jpg

علامة مبكرة على القدمين لارتفاع مستوى الكوليسترول