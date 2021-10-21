الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 01:43 م

كيفية التنظيف السليم لسماعة الأذن الطبية

image


الوكيل الإخباري-قالت أخصائية السمعيات الألمانية ماريانا فريكل إن التنظيف السليم والمنتظم لسماعة الأذن الطبية يحافظ على كفاءة تشغيلها.

وعزت فريكل أهمية ذلك إلى أن الاتساخات والغبار وشمع الأذن تتسبب في انسداد قنوات ومخارج الصوت الخاصة بسماعة الأذن الطبية، مما يؤثر بالسلب على كفاءة تشغيلها.

تنظيف سريع
وللتنظيف السريع يكفي استخدام قطعة قماش رطبة، والمتوفرة لدى أخصائيّ السمعيات، والتي تساعد على تنظيف وتطهير السماعة، مع عدم الإضرار بالمادة البلاستيكية للجهاز.

وشددت فريكل على ضرورة تجفيف أنابيب الصوت بشكل صحيح بعد حمام التنظيف. ولهذا الغرض ينبغي تركيب المنفاخ الموجود في طاقم التنظيف على الخرطوم مع القيام بعدة حركات ضخ قوية لإزالة أية قطرات ماء بداخل الأنابيب.

وباستخدام فرش التنظيف الخاصة، يمكن إزالة الترسبات الخفيفة من فتحات الميكروفون والسماعة. ولهذا الغرض يتعين أن تكوّن الشعيرات زاوية 45 درجة مع الفتحة.

التجفيف الجيد
ومن المهم أيضا تجفيف السماعات جيدا إما بواسطة كبسولة ملح أو صندوق تجفيف كهربائي. وتعمل كبسولات الملح على سحب الرطوبة من الأجهزة المفتوحة طوال الليل إذا كانت في علبة محكمة الغلق.

وفي صندوق التجفيف الكهربائي يتم رفع درجة حرارة السماعة (بدون بطارية) كهربائياً حتى 50 درجة مئوية، وهو ما يساعد على تبخر الرطوبة، وغالبا ما يتم التعقيم بعد ذلك بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

اضافة اعلان

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
saudiaalyoum.com_2021-03-13_09-48-14_663248

نصائح طبية لمنع الإكزيما في فصل الشتاء

104-231913-714_15e67e8312dfa5

الكشف عن مواد كيميائية في الهواء تسبب الربو لدى الأطفال

uHbb0

الخطوات الصحيحة لتنظيف البشرة

fasting-diets

دراسة قد تقلب الموازين.. 'الأكل مرة باليوم يحسن الصحة'

AdobeStock_191057762

خلطة توابل عجيبة.. تخفض ضغط الدم المرتفع

كالسيوم

طبيب روسي يحذر من الإفراط في تناول الكالسيوم

أخبار متعلقة
coconut_rice_40744_16x9

أهم الأسباب التي تدفعك لعدم التخلي عن الأرز في نظامك الغذائي

20211020102851462U4

كيف تعرف أن طفلك مصاب باعوجاج العمود الفقري؟

Character_Travel-Alone_Ashutterstock_1125605708-1024x683

هذه أفضل الأطعمة للتغلب على الصدمات العاطفية

علاج-تشقق-القدمين

نصائح لمعالجة تشقق الكعبين

Avoine

مزايا تناول رقائق الشوفان يومياً

DY4WAC2WsAAhx_y

آلام الساق تنذر بانسداد الشريان المحيطي