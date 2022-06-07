كيفية الحفاظ على جسم سليم وقوام رشيق بعد الثلاثين

الوكيل الإخباري - الصحة الجيدة من أهم الأسس لحياة سليمة ومريحة، ولتحقيق مستوى عالٍ من الصحة النفسية والجسدية؛ لا بُدَّ من تحصين الجهاز المناعي، لأنه يُعتبر خط الدفاع الأول لمحاربة الأمراض ودعم سلامة الجسم.

اضافة اعلان

أولى الخطوات لتحقيق أعلى مستويات الصحة الجسدية هي النظام الغذائي المتوازن الذي يؤمن احتياجاتنا من العناصر الأساسية الضرورية التي تمدنا بالطاقة والقوة.

فالطعام والنمط الغذائي يجب أن يكون غنياً بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم؛ لذلك من الضروري السعي لتغيير السلوكيات الغذائية الخاطئة وتحسين خياراتنا بأنواع الأطعمة، كون الغذاء مصدراً للسعادة، والراحة النفسية، والمناعة القوية، والتوازن الفكري والهرموني.

نظام البحر المتوسط الغذائي



النظام الغذائي المتوسط قائم على التنوع بالخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة، والمكسرات النيئة، والبذور، والقليل من اللحوم الحمراء، وقطع السكر والحلويات. فإن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمواد المصنعة والحافظة المتواجدة بنسب عالية في الوجبات الخفيفة والأطعمة الجاهزة والمشروبات المحلاة بالسكر، يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة.

ثاني الشروط اللازمة لتحقيق مستوى جيد من الصحة؛ هو اتباع نظام رياضي يعزِّز الصحة النفسية والعقلية والجسدية، فالرياضة كما أشار العديد من الدراسات تعزِّز الحالة المزاجية والطاقة، وتحسن الدورة الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات والسكري و أمراض القلب وتصلب الشرايين، وتقوي عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستوى الحرق للتقليل من تراكم الدهون على الأعضاء.

يُعتبر النوم الكافي والجيد من الشروط اللازمة لتحسين الحالة الصحية، وحاجة الفرد اليومية للبالغين تتراوح ما بين 7 و9 ساعات من النوم الليلي العميق. كما تؤثر قلة النوم في زيادة الوزن وارتفاع كتلة الجسم إلى 30؛ ما يشير إلى بداية مراحل السمنة الخطيرة وتقلب هرمونات الجوع، ما يزيد من رغبة تناول الأطعمة السكرية والدسمة العالية بالسعرات.

يُنصح دائماً باتباع السلوكيات الصحية بدءاً من خيارات المغذيات الضرورية، واتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع وتجنب الحميات العشوائية القاسية بهدف تحقيق الوزن المثالي والجسم النحيل، خصوصاً في فصل الصيف أو قبل المناسبات؛ ما يؤدي في معظم الأحيان الى خسارة المياه والكتل العضلية، ويترك آثاراً جانبية خطيرة في الصحة الجسدية والنفسية، ويولد رغبة في الانتقام من الحرمان، واكتساب الوزن مجدداً. ولا تقل أهمية متابعة برنامج رياضي متوازن والحصول على النوم الجيد والكافي؛ لتحسين مستوى الصحة وجودة الحياة.

سيدتي