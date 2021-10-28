كيفية تجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري-كشف خبير التغذية الروسي الدكتور أنطون بيردوف أنه يمكن الحفاظ على الوزن باختيار وجبات صحية خفيفة لأن الرغبة بتناول الأغذية الدهنية في موسم البرد تزداد بصورة طبيعية.



وحسبما نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، نصح بيردوف بضرورة "استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية؛ فمثلا يمكن استبدال رقائق البطاطا بأعواد الخضار مع الحمص، والخبز بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة بالفواكة.

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كما يجب أن نتحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم بمقدار 10-15 في المئة من القيمة اليومية الاعتيادية، إضافة الى ان من الضروري أن يحتوي طعامنا على 30 % من البروتين و 30 % من الدهون و 40 % من الكربوهيدرات خاصة في فترة العزلة الذاتية".



وفي هذا الاطار، يوضح الخبير الروسي ان نشاط الإنسان ينخفض في الطقس البارد ويقل وجوده في الهواء الطلق.

كما تزداد الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا، حيث "يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل ما يسرع من عملية التمثيل الغذائي. وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.



ولكن على الرغم من أن الرغبة المستمرة بتناول الطعام أمر طبيعي فمن المهم جدا السيطرة عليها لأن عواقبها ستكون وخيمة".



صدى البلد

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